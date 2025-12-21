Minaccia di togliersi la vita, salvata in una stanza di un B&B

I carabinieri sono intervenuti in un bed and breakfast della provincia di Lucca per aiutare una giovane in difficoltà che aveva minacciato di togliersi la vita.

All'1 una donna ha chiamato il 112 dicendo che la figlia 43enne aveva lasciato casa con intenti suicidi. Rintracciata verso le 2.30 in una struttura ricettiva e chiamati i soccorsi, sono entrati nella stanza e l'hanno trovata a terra priva di sensi. Verosimilmente aveva assunto una considerevole dose di farmaci.

Prontamente soccorsa dai sanitari, è stata trasportata presso l’ospedale di Lucca, attualmente non in pericolo di vita.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

