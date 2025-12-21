Minaccia di togliersi la vita, salvata in una stanza di un B&B

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri sono intervenuti in un bed and breakfast della provincia di Lucca per aiutare una giovane in difficoltà che aveva minacciato di togliersi la vita.

All'1 una donna ha chiamato il 112 dicendo che la figlia 43enne aveva lasciato casa con intenti suicidi. Rintracciata verso le 2.30 in una struttura ricettiva e chiamati i soccorsi, sono entrati nella stanza e l'hanno trovata a terra priva di sensi. Verosimilmente aveva assunto una considerevole dose di farmaci.

Prontamente soccorsa dai sanitari, è stata trasportata presso l’ospedale di Lucca, attualmente non in pericolo di vita.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
19 Dicembre 2025

RC auto false, la municipale di Lucca scopre e sanziona un conducente

Gli agenti del Comando di Polizia Locale di Lucca hanno eseguito ieri (giovedì 18 dicembre) una serie di controlli programmati per la sicurezza della viabilità sugli assi stradali cittadini. Fra [...]

Lucca
Cronaca
19 Dicembre 2025

Sequestrati tremila prodotti natalizi non conformi a Lucca

La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato più di tremila articoli di Natale non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo. Si tratta di palline di Natale, fiocchi natalizi [...]

Lucca
Cronaca
17 Dicembre 2025

Lucca, accoltellamento in piazza San Francesco: fermato l’aggressore

Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Lucca per aver accoltellato un altro cittadino straniero domenica scorsa in piazza San Francesco, durante le iniziative natalizie [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina