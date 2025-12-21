Natale dolce per il Gialloblu: vittoria contro Altopascio

Non poteva esserci panettone più dolce per il Gialloblu Castelfiorentino, che chiude il 2025 suonando il terzo squillo consecutivo davanti al pubblico di casa. A cadere al PalaGilardetti è il Nuovo Basket Altopascio, che rincorre per tutta la gara fino al 53-40 su cui parte la festa gialloblu.

“Felice per questa importante vittoria – commenta coach Gianni Lazzeretti – per la quale, oltre a complimentarmi con le ragazze, ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, che in particolare negli ultimi due appuntamenti casalinghi è stato numeroso rappresentando il sesto uomo in campo”.

Dopo quella di sette giorni fa contro Porcari, altra prestazione convincente per Banchelli e compagne, protagoniste di una prova solida e corale grazie alla quale gestiscono il match per tutti i 40 minuti. Le gialloblu, infatti, mettono subito la testa avanti grazie a buone soluzioni offensive e, nel botta e risposta che caratterizza la prima parte, vanno all’intervallo lungo sul +6 (29-23). Nella ripresa, con la gara che si accende anche sul piano fisico, le castellane sono brave ad amministrare il vantaggio nonostante i tentativi ospiti di accorciare, tanto che alla terza sirena il tabellone segna 43-34. Cosi, nella quarta frazione, la difesa gialloblu alza le barricate e spalanca le porte all’allungo decisivo.

Dopo la sosta natalizia, di nuovo in campo sabato 10 gennaio alle 20:30 sul parquet di Montecatini.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – NUOVO BASKET ALTOPASCIO 53-40

Tabellino: Bellantoni 10, Dani 3, Fiaschi 4, Baldinotti 7, Moustakalle 5, Calugi 6, Banchelli 7, D’Ambrosio 1, Ancillotti 2, Bandinelli 6, Samoylych, L’Ala 2. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 14-10, 29-23 (15-13), 43-34 (14-11), 53-40 (10-6)

Arbitro: Collina di Montemurlo.

Fonte: Abc - Ufficio stampa