Sakellariou spinge l'Use Computer Gross: successo con Arezzo

Quando gli dei del basket distribuivano il talento, Sakellariou era evidentemente in prima fila. Se sono gli episodi a decidere le partite, sono i grandi giocatori a metterci la firma. Sul 67-65 col quale l’Use Computer Gross batte Arezzo c’è la sua, chiara, indelebile, perfettamente leggibile. Nessuna delle due squadre, fino al possesso finale, è riuscita a chiuderla questa che è forse la partita più bella vista finora in questa stagione al pala Sammontana. Pieri sbaglia un tap-in, Rosselli prende il rimbalzo ed a quel punto è Sakellariou contro Arezzo. L’esterno fa trascorrere i secondi, si avvicina all’area, resiste alla difesa aggressiva di Tersillo ed a falli che sicuramente, se fosse successo dieci minuti prima, sarebbero stati fischiati e la mette nel cesto, morbida morbida. Non è solo la terza vittoria consecutiva, è una vittoria importante per una classifica che inizia finalmente a sorridere ai ragazzi di Valentino che, sarà mica un caso, da quando possono lavorare ed allenarsi senza particolari problemi fisici si sono rimessi in carreggiata. Il tutto con le caratteristiche che questo gruppo ha, leggi la compattezza ed il carattere che non la fanno mai mollare anche quando Arezzo pare avere le mani sulla partita.

Applausi per coach Fioravanti e Pelucchini, i due ex, e poi via a giocarsela con Arezzo che pare più pronta grazie anche ad una folata di Tersillo. L’Use scivola sul 10-18 e trova con Paluzzi il canestro che la tiene a galla prima del 14-21 del primo parziale. Rosselli ci prova dall’arco e la mette subito e, dopo i canestri di De Leone e Sakellariou, è l’ottimo Ciano ad impattare a 24, lasciando poi ad una tripla da casa sua di Sakellariou il sorpasso. Buono l’impatto anche difensivo di Tosti ed a metà 33-36. De Leone prima sfrutta un assist di Rosselli alla Rosselli e poi cattura il rimbalzo per il 37-39 e Cipriani dall’arco per il 45 pari. Arezzo riallunga ed al 30’ è ancora avanti, seppur di poco: 49-54. La frazione finale è bellissima. Nessuna riesce a battere i pugni sul tavolo e, a 2’21 dalla sirena, Ciano, ancora lui, con un gioco da tre punti pareggia a quota 61. Sakellariou sorpassa, Toia pareggia e, a poco più di un minuto dalla sirena, De Leone commette fallo in attacco. Pieri la mette, Cipriani anche e siamo così 65 pari. Arezzo sbaglia il tiro, il tap-in di Pieri finisce sul ferro, Rosselli cattura il rimbalzo e la Computer Gross ha l’ultimo possesso. Sakellariou lo gestisce fino a 7 decimi dalla sirena quando parte dalla sua mano il lob del 67-65. Ci sono ancora sette decimi e due timeout, ma la partita è segnata. Il biglietto di auguri lo firma Alessandro Sakellariou. Buon Natale Use Computer Gross.

67-65

USE COMPUTER GROSS

Ciano 6, Baldacci ne, Sesoldi ne, Rosselli 3, Cipriani 8, Sakellariou 17, De Leone 12, Tosti 2, Giantini ne, Soviero 7, Paluzzi 12, Regini ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

CENTRO TECNICO BM ARETINA

Pelucchini 1, Tersillo 7, Toia 12, Pieri 17, Marcantoni ne, Corradossi 8, Lemmi 10, Francesconi ne, Cazzanti 3, Vagnuzzi 7. All. Fioravanti (ass. Liberto)

Arbitri: Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca

Parziali: 14-21, 33-36 (19-15), 49-54 (16-18), 67-65 (18-11)