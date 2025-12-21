Sconfitta amara per Il Bisonte Firenze contro Vallefoglia

Il Bisonte Firenze non riesce a invertire la rotta e perde anche con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, ma stavolta la sconfitta lascia un po’ di amaro in bocca perche le bisontine hanno dato l’impressione di aver buttato via almeno un punto, non sfruttando importanti situazioni di vantaggio nel terzo (13-9) e soprattutto nel quarto set (19-13 e poi 22-18): i miglioramenti rispetto alle ultime partite ci sono stati, il gioco è salito di livello, ma d’ora in poi servirà un po’ di cinismo in più per ricominciare a fare punti e risalire una classifica che inizia a farsi pericolosa. Dall’altra parte la Megabox ha sfruttato al meglio tutte le opportunità, e alla fine può tornare a casa con tre punti e con un meritato titolo di MVP a Gaia Giovannini, che ha chiuso con l’88% di efficienza in ricezione e 15 punti, fra cui i 6 decisivi che hanno permesso alle tigri di vincere il quarto set dal 22-18 al 23-25.

Coach Chiavegatti, privo dell’indisponibile Villani, schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Pistola risponde con Bartolucci in regia, Bici opposto, Omoruyi e Giovannini in posto quattro, Candi e Butigan al centro e De Bortoli libero.

Ottima la partenza de Il Bisonte, che con due attacchi di Bukilic e un muro e un diagonale stretto di Knollema sale sul 5-1, poi la Megabox entra in partita e comincia a rimontare, con l’incomprensione Morello-Acciarri che vale l’8-7, e l’errore in attacco di Bukilic che certifica la parità sul 10-10: sull’attacco out di Knollema (11-12) Chiavegatti spende il primo time out ma Bici, Butigan e Giovannini allargano ancora il gap (11-15) e allora il coach fiorentino deve fermare di nuovo il gioco. Bukilic prova la reazione (13-15), un suo errore però permette alla Megabox di tornare sul + 4 (14-18), poi sul muro del 15-20 di Bartolucci entra Bertolino per Tanase, e sul 17-20 di Knollema è Pistola a chiamare il time out: al rientro Bici riallunga subito (17-22), poi Omoruyi regala sei set point (18-24) e già sul primo Knollema mette fuori il pallonetto (sesto errore in attacco di squadra nel set) per il 18-25.

L’inerzia rimane a favore delle ospiti anche a inizio secondo set (1-4), ma Il Bisonte reagisce subito e impatta sul 5-5 col muro di Tanase, per poi sorpassare con l’ace di Bukilic (8-7) e salire sul + 3 con l’attacco di Knollema e un altro ace della serba (10-7), provocando il time out di Pistola: al rientro Bukilic (dieci punti nel set) mette il terzo ace (11-7), poi Knollema piazza il mani-out del 15-10 e Pistola inserisce Carletti e Ungureanu per Omoruyi e Giovannini, fermando di nuovo il gioco sul primo tempo di Malesevic (17-12). Sul 18-15 di Bici rientra Omoruyi per Carletti, poi Bukilic sbaglia l’attacco (18-16) e sul successivo ace di Ungureanu (18-17) è Chiavegatti a spendere il time out, anche se subito dopo arriva il 18-18 con Butigan: dopo una bella fase punto a punto, Ungureanu sorpassa sul 21-22, ma Knollema non ci sta e ne mette giù due di fila per il 23-22, poi è la stessa olandese a procurare il set point (24-23), che si concretizza grazie a un’invasione aerea di Ungureanu (25-23), interrompendo una striscia di diciannove set persi consecutivi.

Nel terzo è di nuovo Vallefoglia a partire meglio (1-4), ma come nel secondo la rimonta è immediata e si completa con un muro, stavolta di Malesevic (5-5), con Pistola che sul 6-5 firmato Bukilic (altro monster block) deve fermare il gioco: Tanase allunga con attacco e muro (9-6), Pistola cambia in regia con Lazaro per Bartolucci ma Tanase è on fire (10-6) e Pistola è costretto a spendere subito il secondo time out, per poi inserire Thokbuom per Butigan dopo l’ace di Malesevic (11-6). La Megabox reagisce con tre attacchi di fila di Omoruyi (13-12), stavolta è Chiavegatti a dover spendere il time out ma ancora Omoruyi impatta (13-13) e poi Candi sorpassa (13-14) e Omoruyi trova il + 2 (13-15), chiudendo un parziale di 0-6 con cinque punti personali: Vallefoglia accelera ancora con Giovannini (15-18), Chiavegatti ferma ancora il gioco e poi sul 15-19 inserisce Agrifoglio per Morello, ma l’emorragia continua (15-22) e alla fine è Giovannini a chiudere 18-25.

Nel quarto rimangono in campo Lazaro e Thokbuom da una parte e Morello e Kacmaz (già entrata nel finale del terzo per Malesevic) dall’altra, e Il Bisonte prova a mettere la testa avanti fin da subito, allungando sul 7-4 con l’errore di Giovannini e poi salendo sul + 4 con primo tempo e muro di Kacmaz (11-7): Pistola inserisce Stoyanova per Bici, poi dopo il muro di Acciarri del 13-8 ripropone Bartolucci in regia per Lazaro, ma quando Acciarri mette giù il primo tempo del 14-8 è costretto a chiamare il time out. Sul 16-12 rientra anche Bici per Stoyanova, poi Acciarri trova l’ace del 18-12 e Pistola ferma di nuovo il gioco, reinserendo Butigan per Thokbuom sul 19-14 e trovando il modo di risalire sul 19-16, con la rimonta che prosegue e Chiavegatti che sul 22-20 di Giovannini decide di parlarci su: Giovannini accorcia ancora (22-21), Chiavegatti inserisce Bertolino per Knollema e Giovannini spazzola le mani del muro per il 22-22, poi Bukilic sbaglia (22-23) e Chiavegatti spende il secondo time out. Al rientro Tanase impatta (23-23), poi rientra Knollema per Bertolino ma Giovannini decide che la deve vincere lei e con altri due punti consecutivi (sei totali dal 22-18) chiude la partita 23-25.

LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Sicuramente è una sconfitta che fa male, e soprattutto fa male perdere un set 23-25 dopo essere stati così avanti nel punteggio. Ci è mancata probabilmente un po’ di continuità: abbiamo espresso una buona qualità in tanti frangenti della partita, ma dobbiamo tornare a riproporla per l’intera partita”.

IL BISONTE FIRENZE 1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 3, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 21, Malešević 4, Bukilić 20, Tanase 10, Kaçmaz 3, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 13, Feduzzi (L2) ne, Carletti, Giovannini 15, De Bortoli (L1), Candi 10, Bartolucci 3, Thokbuom 2, Butigan 6, Mitkova ne, Ungureanu 4, Stoyanova, Omoruyi 19, Lázaro 1. All. Pistola.

Arbitri: Carcione – Brunelli.

Parziali: 18-25, 25-23, 18-25, 23-25.

Note – durata set: 28’, 30’, 30’, 28’; muri punto: Il Bisonte 9, Vallefoglia 7; ace: Il Bisonte 7, Vallefoglia 4; spettatori: 636.

Fonte: Il Bisonte Firenze Volley - Ufficio stampa