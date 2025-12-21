Upc Sdh vince in trasferta a Castelfranco

A Castelfranco l’obiettivo era fare tre punti e tre punti sono arrivati. Capitan Paoletti e compagni si sono imposti sulla squadra dell’ex camaiorese Andrea Andreini con il risultato finale di tre set ad uno aggiudicandosi la prima frazione 17-25, salvo poi lasciare il secondo set ai padroni di casa sul 25-16. Di nuovo in campo con il pigio giusto, nonostante le difficoltà riscontrate in settimana i bianconeri si sono aggiudicati i due set successivi sul 20-25 e 21-25. Un successo questo che vale il terzo posto con Civita e Jumboffice. Un risultato prezioso che mantiene i nostri ragazzi a soli 5 punti dalla vetta e tre lunghezze da Pontedera primo avversario del 2025. Al rientro dalla sosta infatti, l’Upc Sdh tornerà al Pala Camaiore domenica 11 gennaio ed alle ore 18 ospiterà Pontedera seconda forza del girone E. Molta la soddisfazione per il coach Marcello Mattioli che ha visto i suoi ragazzi superare gli inconvenienti, giocare con carattere e lucidità su un campo difficile.

Le Parole del vicepresidente Emanuele Baldaccini: “Una grande soddisfazione, è una vittoria importante prima della pausa natalizia. Nonostante una partenza importantissima che ci aveva visto dominare il primo set, nel secondo c’è stata la rimonta di Castelfranco grazie al turno di battuta di Colli che ci ha messo in grossa difficoltà. Ne siamo usciti anche in questa occasione, che è l’aspetto principale e più importante, con l’appoggio di tutti. Tutti i ragazzi che si sono avvicendati dalla panchina hanno portato il loro contributo e questo ha fatto sì che portassimo a casa i 2 set successivi e tre punti importantissimi in chiave campionato. Un grosso plauso a tutti perché il risultato premia il lavoro svolto durante la settimana”.

Le Parole del capitano Matteo Paoletti: “Partita veramente bella di emozioni e giocata più di mente che di fisico. Noi avevamo alcune situazioni da gestire causa infortuni che però abbiamo ben nascosto giocando una pallavolo attenta e ordinata. Sono molto felice di come la squadra ha risposto in questa fase molto delicata del girone di andata prima della sosta. Stiamo acquisendo sempre più consapevolezza all'interno del gruppo. Ora festeggiamo le vacanze in maniera più serena e poi sotto con l'anno nuovo per il match importantissimo contro Pontedera”.

Classifica Girone E: Tuscania 26, Pontedera 24, Civita Castellana, Upc Sdh Camaiore e Jumboffice 21, Arno 16, Grosseto 15, Umbria Academy 12, Cascia* 11, Lupi Santa Croce 10, Cecina e Massa Carrara 8, Arezzo 5 (* Una partita in più).

TABELLINO

TOSCANAGARDEN ARNO – UCP SDH 1-3

TOSCANA GARDEN ARNO: Baracchino Enrico 8, Liuzzo Luca, Samminiatesi Simone K 6, Berberi Sebastiano 4, Nicotra Simone 9, Colli Leonardo 18, Aliberti Leonardo 2, Camarri Lorenzo n.e., Da Prato Francesco 23, Andreini Andrea L, Caramelli Giacomo, CAmarri Niccolò, Papini Matte e Anselmi Emanuele n.e. All. Marco Nuti, Assistente Francesco Pitto.

UPC SDH: Baldaccini Niccolò n.e., Leoni Giacomo 2, Ian Poli 12, Marco Romanacci n.e., Caproni Lorenzo 6, De Muro Gian Maria n.e., Matteo Paoletti 22, Ercolini Tommaso n.e., Farfai Giovanni L, Salvadori Paolo 14, Tosi Federico, Dal Pino Filippo, Mellano Lorenzo 10, Maccheroni Edoardo 1. All. Marcello Mattioli.

ARBITRI: Frighetto Federica, Roberto Barbara

PARZIALI:17-25, 25-16, 20-25, 21-25

Fonte: Ufficio stampa

