A Firenze l’evento sulla formazione specialistica in ambito vascolare organizzato dalla Chirurgia vascolare di Asl Toscana centro

Si è conclusa a Firenze la prima edizione della ESVS Society Aortic Academy– Endoleak Workshop, iniziativa di formazione organizzata dalla Chirurgia Vascolare ed Endovascolare della Asl Toscana centro, coordinata da Emiliano Chisci.

L’appuntamento si è tenuto in collaborazione con la European Society for Vascular Surgery (ESVS), riunendo per due giorni a Firenze specialisti nel campo della gestione degli endoleak, una possibile complicanza dopo procedure endovascolari.

Con Emiliano Chisci anche Stefano Michelagnoli, direttore del Dipartimento Chirurgico della Asl Toscana centro e presidente eletto della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (SICVE).

Sessioni interattive e case discussion hanno animato la due giorni. Durante un collegamento con il centro medico universitario olandese, Amsterdamn UMC, è stato discusso anche un caso clinico in tempo reale.

Fonte: Ausl Toscana Centro