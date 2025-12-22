Armato di pistola rapina sala scommesse a Viareggio

Un uomo armato di pistola ha rapinato una sala scommesse a Viareggio, riuscendo a fuggire con un bottino di circa mille euro. Il colpo è stato messo a segno domenica sera, intorno alle 20, quando il rapinatore, descritto come un bandito solitario, è entrato nel locale e sotto la minaccia dell’arma si è fatto consegnare l’incasso dall’addetto presente. Dopo la rapina l’uomo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia.

