Basket Certaldo vince il derby con Gialloblu Castelfiorentino

Il primo derby stagionale resta a Canonica. Il Gialloblu Castelfiorentino conduce per metà gara e resta a contatto fino al 30′, ma alla fine cede il passo al Basket Certaldo che chiude i giochi sul 64-51. Un punteggio che forse non rende merito ad una gara per gran parte amministrata dai gialloblu, nonostante le diverse e pesanti assenze. Da segnalare, in casa castellana, l’arrivo di Alessio Cicilano, che ha deciso di scendere di categoria pur restando in gialloblu: un innesto importante in cabina di regia, che si appresta a portare punti e ritmo alla corte di coach Renato Gasperoni.

Intensità ed attenzione caratterizzano gli scambi iniziali gialloblu, con il tabellone che segna +4 al primo riposo (10-14). Un vantaggio che la truppa castellana è brava a difendere nel secondo quarto, andando al riposo lungo sul 24-30. Al rientro dagli spogliatoi, però, arriva la normale reazione dei padroni di casa, che girano l’inerzia colmando il divario e mettendo la testa avanti alla terza sirena (42-40), per poi scappare definitivamente nell’ultimo quarto.

Adesso sosta natalizia, si torna in campo sabato 10 gennaio alle 21 al PalaBetti contro Libero Basket Siena.

BASKET CERTALDO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 64-51

Tabellino: Filippini 2, Niccolini 5, Cicilano 12, Vallerani 7, Talluri 10, Bartolini 13, Ciampolini 2, Mugnaini, Ciulli, Giglioli, Bini, Bici ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-14, 24-30 (14-16), 42-40 (18-10), 64-51 (22-11)

Arbitri: Musolesi di Vaiano, Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

