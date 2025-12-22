Firmato l'atto per l'acquisto dei locali della nuova biblioteca a Colle

Con la firma dell’atto per l’acquisto dei locali in Via Oberdan, destinati alla nuova Biblioteca Comunale, l’Amministrazione Comunale compie un passaggio fondamentale per lo sviluppo culturale della città. Il progetto prevede la trasformazione di questo spazio in un moderno centro culturale con una superficie complessiva di oltre 2.400 metri quadrati – triplicando gli spazi attuali di circa 700 mq della Biblioteca Comunale “Marcello Braccagni” – dedicato alla lettura, alla ricerca, all’aggregazione e alla conservazione degli archivi storici oggi custoditi nella sede attuale.

La nuova Biblioteca, che sorgerà in posizione centrale creando un vero e proprio polo culturale attorno a Piazza Unità dei Popoli – accanto al Teatro dei Varii e ad altri spazi dedicati alla cultura – sarà molto più di un semplice luogo di studio e prestito libri. Sarà uno spazio pubblico aperto, accessibile e inclusivo, progettato per tutte e tutti: bambini, studenti, famiglie, anziani e associazioni. Un vero presidio culturale e sociale, capace di unire conoscenza, inclusione, incontro e partecipazione attiva, con ambienti per lettura, eventi, multimedialità e aggregazione.

“Questo importante obiettivo si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana e culturale che l’Amministrazione sta portando avanti da tempo: investire in spazi di comunità, recuperare aree dismesse per nuovi usi pubblici, rigenerare la città partendo dalle persone e rafforzare il diritto alla cultura come diritto fondamentale” – sottolinea il Sindaco Piero Pii. “Oggi mettiamo una firma. Domani apriremo una porta. E dietro quella porta ci sarà una città che legge, studia, si incontra e cresce insieme. È una scelta coerente con la visione di welfare culturale e con il lavoro che stiamo facendo di Colle città candidata a Capitale Italiana della Cultura” – conclude il Sindaco.

Dopo anni di progetti e valutazioni, l’individuazione di questi locali centrali e immediatamente disponibili rappresenta una soluzione concreta, trasparente e sostenibile. L’Amministrazione ha portato avanti con determinazione la procedura di acquisizione dei locali, attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ai privati. Una commissione tecnica appositamente costituita ha valutato l’idoneità delle proposte ricevute fino alla delibera sull’acquisto. L’investimento stimato per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile è di circa 2 milioni di euro.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa