Concerto di Natale a Castelfiorentino alla Chiesa di San Francesco

Un concerto di Natale dedicato ad Antonio Vivaldi, uno dei più illustri esponenti del barocco musicale. E’ questa la proposta dell’Associazione “Amici della Lirica Umbertp Borsò” che sabato 27 dicembre (ore 19.00) organizza alla Chiesa di San Francesco una serata incentrata su due capolavori del famoso compositore che meglio incarnano la spiritualità dell'avvento e del Natale, ossia Il Magnificat RV 610 e il Gloria Rv 589, oltre ad alcuni brani tradizionali del Natale.

Questi due importanti lavori furono scritti da Vivaldi nel periodo tra il 1713 1 il 1717 quando fu incaricato delle attività musicali e dei concerti presso il Pio Ospedale della Pietà di Venezia.

Il concerto, diretto, dal M°Gabriele Centorbi, vedrà sul palco come solisti Martina Barreca, Guia Conforti Azzurra Gordini (soprani), Elisabetta Vuocolo (contralto), Francesco Marchetti (tenore).

All’iniziativa parteciperà il Coro Lirico Castellano affiancato per l'occasione dal Coro Francigena Musica (facente capo all'associazione Culturale Arisa con sede a Acquapendente VT) che raccoglie coristi provenienti dai comuni della Tuscia Toscana e Laziale attraversati dalla Via Francigena.

La collaborazione tra gli “Amici della Lirica Umberto Borsò” e i colleghi dell'alto Lazio ha già visto il Coro Lirico Castellano, ospite in trasferta, partecipare al concerto che si è svolto ad Acquapendente lo scorso 8 dicembre e anche in questa occasione darà vita ad una formazione corale allargata di circa 50 corsisti, rappresentando anche idealmente un valore di amicizia e comunanza di intenti tra formazioni amatoriali corali legate dal “filo rosso“ della Via Francigena.

“C’è grande attesa quest’anno per il Concerto di Natale – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – che coinvolge il Coro Lirico Castellano, uno degli esempi più concreti di associazionismo e di cultura fiorita nel nostro territorio. Un ringraziamento speciale agli “Amici della Lirica Umberto Borsò”, da molti anni impegnati in un’offerta culturale di qualità, rinnovata anche in occasione delle festività natalizie con un concerto d’eccezione con le musiche di Vivaldi. Insomma, un appuntamento culturale assolutamente da non perdere”

La parte musicale strumentale dello spettacolo sarà affidata all' Ensemble "Etruria Barocca" del Maestro clavicembalista Dimitri Betti, che da oltre un decennio opera nel panorama della musica antica e barocca con grandi apprezzamenti e consensi. L'ensemble suonerà su strumenti copie da originali dell'epoca barocca.

il concerto è stato realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Santa Verdiana e con il contributo del Comune di Castelfiorentino.

