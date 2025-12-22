Controlli straordinari nelle stazioni toscane: 5 denunciati e sanzioni per 600 euro

Nella giornata del 5 dicembre il Compartimento di Polizia Ferroviaria della Toscana ha effettuato un’ampia operazione di controllo straordinario denominata “Viaggiare Sicuri”, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale e finalizzata a rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza dei viaggiatori che utilizzano il mezzo ferroviario.

All’attività hanno preso parte anche un’unità cinofila della Questura di Firenze e il Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in controlli mirati all’interno delle stazioni e a bordo dei convogli.

Nel corso della giornata gli agenti della Polfer hanno rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria cinque persone, denunciate in stato di libertà per reati contro il patrimonio. Elevate inoltre tre sanzioni, di cui due di natura amministrativa, per la violazione delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza previste per gli utenti in ambito ferroviario, per un importo complessivo di 600 euro.

L’operazione “Viaggiare Sicuri” si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio e conferma il costante impegno della Polizia Ferroviaria nel garantire la sicurezza dei viaggiatori e nel contrastare ogni forma di illegalità lungo la rete ferroviaria.