Due donazioni alla Pediatria di Empoli: giocattoli e un supporto per l’ecografo

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Iniziative nate da imprese locali e tifosi a sostegno del reparto

Rappresentano gesti concreti di solidarietà e sono assieme attenzione e vicinanza. Questa mattina la Pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli ha ricevuto due donazioni diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: stare accanto ai bambini e migliorare il lavoro dei professionisti che li curano.

Al secondo piano dell’ospedale, nel reparto diretto dal professor Roberto Bernardini, sono stati consegnati - da imprenditori locali di una nota concessionaria auto - oltre 200 modellini di automobili. Modelli attuali, diversi tra loro, pensati per regalare un momento di gioco e leggerezza ai piccoli pazienti, da portare a casa o da aggiungere alla propria collezione.

Sempre questa mattina, nella “Sala dell’Orologio” al piano terra, è stato formalizzato anche l’arrivo di un carrello porta ecografo. Uno strumento semplice ma utile, che renderà più agevoli gli spostamenti dell’ecografo all’interno del reparto. Il carrello è stato acquistato grazie a una raccolta fondi promossa dai gruppi Desperados Empoli e Ultras Empoli, che hanno unito le forze coinvolgendo locali del territorio e i tifosi all’esterno dello stadio.

Il carrello sarà utilizzato come base per l’ecografo donato di recente alla Pediatria dalla Vitolini Calcio, in un ideale legame tra sport, territorio e sanità. Da parte della direzione e del reparto un ringraziamento sentito a tutti i donatori.

Da parte della direzione e del reparto un ringraziamento sentito a tutti i donatori.

«Sono gesti che parlano ai bambini e al personale – ha detto il professor Roberto Bernardini, direttore della Pediatria –. Il gioco aiuta a vivere meglio il ricovero, mentre strumenti adeguati ci permettono di lavorare con maggiore facilità e attenzione».

Alla consegna era presente anche la direttrice dell’ospedale, la dottoressa Francesca Bellini. «Queste donazioni raccontano un legame forte con la comunità», ha sottolineato. «Quando il territorio si prende cura dell’ospedale, il beneficio arriva direttamente ai pazienti».

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate

Empoli
Attualità
20 Dicembre 2025

Taglio del nastro al Centro Residenziale Chiarugi di Empoli dopo oltre due anni di lavori

Oltre due anni di lavori e un investimento che supera i 6 milioni di euro hanno dato un nuovo volto al Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli in via Guido Monaco a Empoli. Questa [...]

Empoli
Attualità
20 Dicembre 2025

Empoli a Santo Stefano ricorda i caduti del bombardamento aereo del 1943

26 dicembre 1943, un giorno di festa da trascorrere in famiglia: la strage. Duecentodieci bombe sganciate, almeno 170 ordigni caddero fuori bersaglio. In un attimo 109 persone morirono, anche intere [...]

Empoli
Attualità
19 Dicembre 2025

L'Empoli Fc in visita al San Giuseppe, con doni di Natale e una maglia appesa in Pediatria

Una mattina diversa, fatta di sorrisi e di maglie azzurre, ha animato la Pediatria - e non solo - dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Una rappresentanza dell’Empoli FC 1920 ha [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina