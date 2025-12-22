È morto a 92 anni Francesco Volpi, tra maggiori studiosi dell’economia dello sviluppo

È morto a 92 anni Francesco (Franco) Volpi, tra i principali punti di riferimento dell’economia dello sviluppo in Italia e figura centrale dell’Università di Firenze. A darne notizia è l’Ateneo fiorentino, che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’ex docente di Economia dello sviluppo del Dipartimento di Scienze per l’Economia e per l’Impresa (Disei).

Nato a Bergamo nel 1933, Volpi aveva iniziato la sua carriera accademica a Firenze alla fine degli anni Sessanta, ricoprendo inizialmente la cattedra di Scienza delle finanze. Dalla metà degli anni Settanta era poi passato all’insegnamento di Teoria e politica dello sviluppo economico, contribuendo in modo decisivo alla nascita e al consolidamento della filiera di studi sull’economia dello sviluppo e sulla cooperazione internazionale.

Intellettuale raffinato e studioso attento alla formazione degli studenti, Volpi ha dedicato gran parte della sua attività scientifica all’analisi delle economie dei Paesi in via di sviluppo. Teorico dell’intervento pubblico in economia, ha affiancato alla riflessione accademica un intenso impegno applicativo, operando come esperto di politica fiscale e di sviluppo economico. È stato anche direttore scientifico dell’Irpet, distinguendosi per il contributo offerto alle politiche pubbliche sia a livello nazionale sia internazionale.