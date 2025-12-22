Frosini, Fim-Fiom-Rsu in presidio sotto al Comune di Signa: "Urgenti ammortizzatori sociali"

Economia e Lavoro
Condividi su:
Leggi su mobile

Nello scorso ottobre un incendio si è verificato nell’azienda di accessori moda Frosini Giuliano di Signa (Fi), aggravando ulteriormente la situazione aziendale, già complicata. La ditta occupa 78 lavoratori che vivono uno stato di grande incertezza, per questo Fim, Fiom e Rsu vogliono chiedere pubblicamente alle istituzioni supporto per cercare soluzioni: da qui il presidio di oggi davanti al Comune di Signa.

“La situazione sta precipitando, chiediamo che venga velocizzato il più possibile l’iter in corso per l’approvazione della Cassa integrazione”, dicono Fim, Fiom e Rsu, che intendono avanzare anche una richiesta di un incontro al Prefetto: “Urgono risposte per 78 famiglie col fiato sospeso”. La vertenza è seguita anche in Regione: il 17 dicembre scorso si è svolto il tavolo di crisi, un incontro di monitoraggio e verifica per la vertenza.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
22 Dicembre 2025

La santacrocese Sicur Delta darà a tutti i lavoratori un contributo di mille euro

Una sorta di regalo di Natale. Per il quarto anno consecutivo Sicur Delta Srl, azienda di Santa Croce sull'Arno specializzata in sistemi di sicurezza contro le cadute dall’alto, rinnova il [...]

Toscana
Attualità
20 Dicembre 2025

Mense scolastiche biologiche, contributi dalla Regione per ridurre i costi alle famiglie

La Regione Toscana si attiva per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa biologica, utilizzando le risorse dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’agricoltura. Spiega l’assessore all’agricoltura [...]

Toscana
Economia e Lavoro
20 Dicembre 2025

Agricoltura, la Toscana rinnova l’intesa contro caporalato e sfruttamento lavorativo

La Toscana rinnova per il 2026 il “Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. L’intesa, sottoscritta per la prima volta dieci anni fa, rappresenta lo strumento con [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina