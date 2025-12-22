Frosini, Fim-Fiom-Rsu in presidio sotto al Comune di Signa: "Urgenti ammortizzatori sociali"

Nello scorso ottobre un incendio si è verificato nell’azienda di accessori moda Frosini Giuliano di Signa (Fi), aggravando ulteriormente la situazione aziendale, già complicata. La ditta occupa 78 lavoratori che vivono uno stato di grande incertezza, per questo Fim, Fiom e Rsu vogliono chiedere pubblicamente alle istituzioni supporto per cercare soluzioni: da qui il presidio di oggi davanti al Comune di Signa.

“La situazione sta precipitando, chiediamo che venga velocizzato il più possibile l’iter in corso per l’approvazione della Cassa integrazione”, dicono Fim, Fiom e Rsu, che intendono avanzare anche una richiesta di un incontro al Prefetto: “Urgono risposte per 78 famiglie col fiato sospeso”. La vertenza è seguita anche in Regione: il 17 dicembre scorso si è svolto il tavolo di crisi, un incontro di monitoraggio e verifica per la vertenza.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

