Fuga di gas in un condominio a Viareggio, evacuate 25 persone

Evacuato nel primo pomeriggio di oggi a Viareggio un edificio per una fuga di gas. Sul posto, in via Monte Cavallo alle 14.50, sono intervenuti i vigili del fuoco di Viareggio che hanno rilevato un'elevata concentrazione di gas di rete nel vano scale. È così scattata l'evacuazione dei condòmini, circa 25 persone, e chiusi tutti i contatori degli appartamenti.

Intervenuta anche Toscana Energia, per mettere in pressione ogni singola abitazione per individuare la perdita. Presente inoltre la protezione civile per aiutare i cittadini a trovare alloggio, soprattutto gli anziani, in una struttura idonea e la polizia locale di Viareggio, che ha bloccato il transito delle auto.

La fuga di gas è stata chiusa e l'edificio messo in sicurezza, ma la squadra dei vigili del fuoco è rimasta sul posto in supporto ai tecnici di Toscana Energia, che stanno lavorando per individuare l'origine del problema.