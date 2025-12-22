Furto in pieno centro a San Casciano Val di Pesa

Un furto è avvenuto domenica pomeriggio nel centro storico di San Casciano Val di Pesa, dove i ladri hanno sfondato la porta di un’abitazione in via della Vignaccia, strada semipedonale. La figlia dei proprietari, rincasando, ha notato la porta scardinata ma non è entrata; mentre chiamava i genitori, uno dei malviventi è uscito dall’abitazione e si è allontanato a passo normale, semicoperto e approfittando dell’oscurità.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia. La refurtiva non è stata ancora quantificata, mentre i danni riguardano principalmente la porta d’ingresso. Gli abitanti ricordano che, sebbene negli ultimi mesi siano stati segnalati furti e tentativi nelle frazioni e nelle campagne circostanti, un episodio simile nel pieno centro storico non era mai accaduto.

