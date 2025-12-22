Gli orari degli uffici del Comune di Castelfiorentino per le Feste

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Castelfiorentino rende note le chiusure di alcuni uffici. La Biblioteca Comunale “Vallesiana” rimarrà chiusa il 24, 27 e 31 dicembre, mentre l’Anagrafe/Stato civile osserverà come giorni di chiusura sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio 2026. Il numero da contattare per gli atti di morte è il seguente: 3401616239
