Mazzeo con Monni e Franconi in visita all'ospedale di Pontedera

"Pontedera è la dimostrazione che la sanità pubblica può essere eccellenza. Oggi, insieme all’assessora regionale Monia Monni, al sindaco Matteo Franconi e alla Direttrice Generale dell'Usl Toscana nord ovest Letizia Casani abbiamo visitato l’ospedale Felice Lotti di Pontedera, riconosciuto come uno dei migliori presidi della Toscana. Un risultato che non nasce per caso, ma da scelte politiche precise: investimenti, programmazione, valorizzazione del personale sanitario e servizi pubblici vicini ai cittadini", così su un post sui suoi canali social Antonio Mazzeo.

"Qui la sanità pubblica funziona perché viene difesa e rafforzata ogni giorno. E il lavoro continua: a breve sarà pronto anche il nuovo reparto dialisi, un intervento concreto che migliorerà l’assistenza e la qualità della vita di tante persone. Proprio per questo ho ribadito la necessità di ulteriori investimenti, sia in tecnologie sia in personale, per poter continuare a garantire e rafforzare standard di qualità riconosciuti a livello nazionale. Un grazie sincero alle professioniste e ai professionisti della sanità: sono loro, con il lavoro quotidiano e la competenza, a rendere possibili questi risultati. In un contesto nazionale in cui la sanità pubblica viene spesso indebolita, la Toscana dimostra che un’altra strada è possibile. Noi continuiamo a stare dalla parte dei diritti, della salute e dei territori".