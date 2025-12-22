Ospedale di Prato, la Polizia Penitenziaria porta doni e sorrisi ai bambini della Pediatria

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Polizia Penitenziaria di Prato ha voluto rinnovare la propria vicinanza ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato, regalando loro doni, sorrisi e momenti di gioia.

Nella mattinata odierna gli agenti hanno fatto visita al reparto accompagnati da Babbo Natale e dalla sua magica slitta, trasformando l’ospedale in un luogo di festa e spensieratezza, capace di alleggerire, anche solo per qualche istante, il percorso di cura dei bambini e delle loro famiglie.

La delegazione è stata accolta dal direttore della Pediatria, Pier Luigi Vasarri, dalla coordinatrice infermieristica Stefania Bianchi e dall’infermiera di percorso Silena Bartoletti, che hanno espresso apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa e per la sensibilità dimostrata.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione AMI e rientra nel ricco programma di iniziative solidali promosse a sostegno dell’ospedale Santo Stefano di Prato, confermando ancora una volta l’attenzione della Polizia Penitenziaria verso il territorio e le fasce più fragili della comunità.

Fonte: Ausl Toscana Centro

