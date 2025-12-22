Per le Feste laboratori creativi al Museo della Scrittura di San Miniato

Meraviglia d'inverno: lunedì 29 e martedì 30 dicembre al Museo della Scrittura pura creatività e magia con due mattinate speciali dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Laboratori, racconti natalizi, giochi e divertenti cacce agli indizi per festeggiare il periodo scoprendo il mondo affascinante delle antiche civiltà e delle loro scritture. Appuntamento dalle 9 alle 13, biglietto a 10 euro con la possibilità del 10% di sconto per soci Unicoop Firenze, informazioni al link https://bit.ly/Natalescrittura, prenotazione obbligatoria via telefono al 345-3038991 oppure via mail scrivendo a museicivicisanminiato@coopculture.it.

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'area archeologica di San Genesio. Nel periodo festivo musei e monumenti oltre agli orari consueti sono aperti straordinariamente anche a Santo Stefano e nel giorno dell'Epifania, un'occasione in più per vivere la cultura e la storia della città insieme a familiari ed amici.

