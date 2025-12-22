Piu Certaldo contro Campatelli: "Alle prese con la seconda crisi di giunta"

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 20 Dicembre dopo ore di trattazione sul DUP, in cui tutte le rappresentanze politiche hanno evidenziato una chiara difficoltà della Giunta nel rispettare le scadenze prefissate, oltre una grave incertezza sulle line di finanziamento necessarie per approntare alcuni importanti investimenti (come il restauro di Palazzo Pretorio e gli interventi sull’illuminazione del museo, evidenziati da Piu Certaldo); si è aperta nella maggioranza di governo l’ennesima spaccatura.

“Il PD Certaldese sta infatti cercando, ormai da 6 mesi, di modificare il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, oltre ad una serie di modifiche puramente “organizzative” con questo nuovo regolamento i Dem intendono ridurre l’autonomia delle minoranze e schiacciare le prerogative di controllo e vigilanza sull’operato dell’amministrazione appropiandosi di tutti i ruoli di rappresentanza”. –La denuncia dei Civici–

Non solo una grave imposizione affrontata con arroganza e prepotenza, ma anche una grave mancanza di garbo istituzionale. Occorre ricordare che l’esercizio democratico si basa sul confronto e sulla mediazione di idee diverse, non esite democrazia senza equità nella rappresentanza politica.

Il regolamento contiene inoltre (all’Art. 3) una previsione che imporrebbe alla Giunta di sottostare alle scelte delle commissioni, non solo una misura che rischia di essere incompatibile con la legge (Testo Unico Enti Locali) ma che evidenzia la volontà del “Giovane PD” di esercitare pressioni sull’organo direttivo.

L’Assessore Renzi, con una ineccepibile dimostrazione di senso di responsabilità ha evidenziato le criticità del regolamento provocando uno stallo nella trattazione, che si è concluso con il ritiro della proposta di delibera. Pessima figura del Sindaco Campatelli che, sollecitato dal Consigliere Stella, non ha saputo prendere una posizione sulle problematiche evidenziate dal proprio Assessore.

Non è passato inosservato lo sgarbato intervento di Campatelli, che riferendosi ad alcune critiche comparse sui social circa l’apposizione delle lastre di Corten, si è difeso con una risposta piccata e priva di considerazioni tecniche e politiche (come se l’avesse presa sul personale) chiaro sintomo dell’inadeguatezza per il ruolo che ricopre.

Campatelli, chiarisca piuttosto la sua posizione sugli esposti ricevuti dai cittadini, che senza alcun preavviso, si sono visti inchiodare le lastre rugginose sui muri di casa!

Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate