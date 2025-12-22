Cinque presepi speciali da visitare tra Cuoio e Empolese Valdelsa

Manca pochissimo a Natale ma le Feste daranno comunque dei giorni liberi a disposizione per andare a fare qualche scampagnata. Vi servono consigli? Eccoci qua, perché non parliamo di presepi? Tra Cuoio e Empolese Valdelsa ce ne sono cinque molto particolari da non perdere!

Castelfiorentino

Si sa che da anni Castelfiorentino è una città ricca di presepi, ma nel 2025 è arrivata una novità che fa esultare. Si tratta di un presepe che si accende quando si gioca nel biliardino lì accanto. Si trova in via Tilli in centro ed è allestito con personaggi di grandi dimensioni, ma non è visibile appena si entra nel locale: bisogna giocare a calciobalilla e la magia si avvera. Occhio però, non si frulla!

Cerreto Guidi

Una delle natività più incredibile viene da Cerreto Guidi, è fatta a mano con pazienza e precisione e quest'anno annovera anche la Torre di Pisa. È il Presepe all'Uncinetto delle Dame cerretesi e dentro ci si trova la classica capannuccia così come una riproduzione di Cerreto Guidi. E dal 2025 Gessica Mancini, mente delle Dame, ha optato per una copia della Torre di Pisa fatta interamente all'uncinetto.

(foto gonews.it)

Montignoso (Gambassi Terme)

A Montignoso, nel comune di Gambassi Terme, c'è un presepe artistico molto famoso e che vale la pena visitare. Si trova su una collina accanto al Santuario e racconta tutta la vita di Gesà Cristo, non è una semplice natività con i re magi e la capannuccia, è qualcosa di più: dato anche il luogo naturale e tranquillo, in molti lo definiscono da museo...

Petroio (Vinci)

A Petroio, tra Vinci e Sovigliana, c'è la chiesa di Santa Maria a Petroio. Ai suoi piedi, un colle. E sul colle ecco una grande opera meccanizzata che da anni richiama curiosi da ogni parte della Toscana e non solo. Il presepe di Petroio riproduce Betlemme con una gran cura nei dettagli: ha giochi d'acqua e personaggi in movimento, fedeli all'epoca. Il presepe è frutto di un lungo lavoro realizzato da volontari.

San Romano (Montopoli in Val d'Arno)

San Romano è un'altra località dove il presepe merita una sosta, eccome se la merita. La tradizione è lunghissima e nel Santuario della Madonna di San Romano si trova una natività dalla superficie di 400 metri quadrati popolati da centinaia di statuine. Sembra quasi l'Italia in Miniatura, ma ovviamente con temi e ambientazioni diversi. È un vero e proprio tuffo nell'arte.

