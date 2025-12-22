Riorganizzazione della raccolta rifiuti a Pistoia, i chiarimenti di Plures Alia

La riorganizzazione del servizio di raccolta avviata a Pistoia ha rappresentato una trasformazione strutturale e complessa, che ha modificato in modo significativo assetti operativi e modalità di conferimento dei rifiuti. Un cambiamento di questo tipo richiede una fase di consolidamento, che va letta sulla base di dati oggettivi e dell’andamento complessivo del servizio, non attraverso singoli episodi isolati. Alla luce del comunicato diffuso dal Comune di Pistoia, Plures Alia ritiene quindi opportuno fornire alcuni chiarimenti puntuali.

A oltre due mesi dall’avvio del nuovo modello, l’andamento del servizio mostra un progressivo assestamento, con un calo costante delle segnalazioni. Dall’inizio della riorganizzazione sono state gestite circa 3.000 segnalazioni complessive, con una tendenza nettamente decrescente: dai picchi registrati nelle prime settimane si è passati, nell’ultima settimana monitorata, a valori pari a circa 3 segnalazioni giornaliere ogni 10.000 abitanti, pienamente compatibili con la gestione ordinaria di un servizio di queste dimensioni. Per accelerare la gestione dei mancati ritiri, sono state attivate squadre dedicate che operano anche nelle fasce pomeridiane e serali.

Accanto ai dati operativi, anche i riscontri raccolti dagli utenti restituiscono un quadro articolato. Negli ultimi tre mesi, a partire dal 12 ottobre, nel solo Comune di Pistoia sono stati raccolti da Alia circa 850 questionari di valutazione del servizio. Da queste rilevazioni emerge un Net Promoter Score pari a 63 (su una scala che va da -100 a +100) e un livello medio di soddisfazione pari a 4,2 su 5, valori che indicano una percezione complessivamente positiva del servizio e del percorso di trasformazione in atto, pur in presenza di criticità puntuali.

Per quanto riguarda la raccolta dei sacchi contenenti supporti igienici, le segnalazioni pervenute riguardano una quota limitata di utenze. Le mancate raccolte sono state recuperate tempestivamente e sono in corso verifiche puntuali sul processo di attivazione del servizio, al fine di risolvere definitivamente le criticità riscontrate in alcuni casi specifici.

In merito alla consegna dei kit, si ricorda che il ritiro è stato possibile a partire dalla fine di giugno, sia presso sportelli ordinari sia straordinari, e che la consegna a domicilio è sempre stata disponibile su richiesta dell’utente. I tempi di recapito sono legati ai flussi di richiesta e, in diversi casi, i ritardi segnalati risultano connessi a domande presentate in prossimità dell’avvio del nuovo servizio.

Relativamente alla rimozione delle postazioni, dall’inizio delle attività sono stati rimossi oltre 1.000 cassonetti nelle aree interessate dalla riorganizzazione. Le rimozioni non corrette rilevate sono state limitate a pochissimi casi, pari a meno dell’1% del totale, e tutte risolte entro 48 ore.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza telefonica, le verifiche svolte non evidenziano criticità sistemiche, mentre in relazione alle bollette Tari si precisa che la stampa e la postalizzazione dell’ultima rata 2025 sono state avviate il 26 novembre, in anticipo di 20 giorni sulla scadenza delle bollette stesse.

Il rapporto tra il Comune di Pistoia e Plures Alia è regolato da un contratto di servizio che definisce in modo chiaro standard, obblighi e strumenti di verifica, inclusa l’eventuale applicazione di penali. In questo quadro, l’azienda sta predisponendo una risposta formale e puntuale ad Ato Toscana Centro, fornendo tutti gli elementi tecnici necessari alle valutazioni di competenza.

Plures Alia continuerà a gestire la fase di consolidamento del nuovo modello sulla base di dati oggettivi e verifiche puntuali, nel rispetto delle regole contrattuali e nelle sedi istituzionali competenti.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa

