Selezione Oli Evo DOP e IGP Toscana 2026, dal 23 dicembre via alle domande di adesione

Si rinnova anche per il 2026 l’appuntamento con la ‘Selezione degli Oli Extravergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2026’, iniziativa dedicata a valorizzare e promuovere le migliori produzioni olearie certificate del territorio regionale della campagna olearia 2025/2026. Le domande di adesione potranno essere presentate a partire da domani, martedì 23 dicembre, fino al 30 gennaio 2026.

La Selezione, che è promossa dalla Regione in collaborazione con PromoFirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Sistema Toscana e i Consorzi di tutela, come spiega l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras “rappresenta uno strumento strategico di promozione della qualità, della sostenibilità e dell’identità territoriale dell’olio extravergine di oliva della Toscana, regione da sempre identificata come punta avanzata della qualità. Non a caso siamo al primo posto in Italia per numero di denominazioni di origine, ben 5: Chianti Classico DOP, Lucca DOP, Seggiano DOP, Terre di Siena DOP e Toscano IGP. E proprio a questi oli la Selezione regionale è dedicata, perchè la certificazione DOP e IGP non solo garantisce i consumatori sulla qualità degli oli ma ne garantisce il reale ottenimento da quei territori di cui prendono il nome. Con questa iniziativa – conclude Marras - la Regione conferma il proprio impegno nel sostenere un comparto simbolo dell’agroalimentare regionale, promuovendo l’eccellenza produttiva, il lavoro delle imprese e il valore culturale e paesaggistico dell’olivicoltura toscana”.

L’iniziativa è rivolta a organizzazioni di produttori, aggregazioni di imprese, cooperative e imprese singole che producono e commercializzano oli extravergini di oliva DOP e IGP ottenuti in Toscana, nelle denominazioni DOP e IGP della Toscana. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 80 campioni complessivi, ammessi secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

Gli oli partecipanti saranno sottoposti a una rigorosa valutazione organolettica anonima, affidata a commissioni regionali composte da capi panel e assaggiatori professionisti iscritti all’Elenco nazionale e operanti in Toscana, a garanzia della massima trasparenza e autorevolezza del processo di selezione. Gli oli che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 65/100 saranno inseriti nel Catalogo ufficiale della Selezione 2026, pubblicato in italiano e inglese, che verrà presentato ai partecipanti e alla stampa di settore in aprile. Uno strumento che negli anni è stato sempre più apprezzato dai produttori che ritrovano una completa descrizione del proprio olio selezionato completo di etichetta e di informazioni di contatto utile anche come strumento di promozione in contesti istituzionali, fieristici e commerciali, anche in occasione di eventi con buyer nazionali e internazionali.

Spazio anche, tra gli oli selezionati, per l’assegnazione di menzioni speciali per le diverse tipologie: miglior olio DOP e IGP per ciascuna delle 5 denominazioni, selezione biologico, selezione monovarietale. A queste si aggiungono tre nuove menzioni: Selezione prodotto di montagna, Selezione olivicoltore, Selezione frantoiano. Non mancherà inoltre la menzione Miglior packaging, quest’ultimo valutato sulla base di criteri di design, sostenibilità e innovazione comunicativa.

Le domande di adesione possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato https://regionetoscana.crmcorporate.it della Regione Toscana, dalle ore 9:00 del 23 dicembre 2025 alle ore 13:00 del 30 gennaio 2026. Nello stesso periodo dovranno essere inviati i campioni di olio al laboratorio incaricato.

Fonte: Regione Toscana