Sfruttamento della prostituzione a Prato: sequestrati appartamento e 71mila euro

Un uomo di 40 anni, già condannato in primo grado per sfruttamento della prostituzione, è stato indagato a Prato per lo stesso reato e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla Procura con l’ausilio della Polizia, sono stati sequestrati 71.700 euro in contanti e un appartamento in via Ferrucci, preso in locazione dall’indagato per 900 euro al mese e subaffittato a 2.000 euro a due donne brasiliane prive di permesso di soggiorno, che si prostituivano nell’immobile.

Le indagini sono partite dalla denuncia della proprietaria dell’immobile e hanno ricostruito un’attività di subaffitto consapevole da parte dell’uomo, protrattasi dall’1 settembre 2024 al 24 novembre 2025. In un diverso immobile a lui riconducibile sono stati sequestrati sim card intestate ad altri soggetti, telefoni cellulari, contanti e documenti.

Durante le perquisizioni è stato rinvenuto anche un contratto di locazione di un appartamento a Pistoia, dove è stata individuata una 23enne sudamericana residente in Spagna, anch’essa sublocataria dell’uomo e dedita alla prostituzione.

Notizie correlate