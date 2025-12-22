Sprofonda tombino a Firenze, traffico in tilt in zona Cure

La chiusura di via lungo il Mugnone, a Firenze, a causa di un tombino della telefonia sprofondato, sta creando forti disagi al traffico cittadino nella zona delle Cure. Tutte le direttrici verso piazza delle Cure risultano bloccate, con code significative in viale Volta, in particolare per chi proviene dai quartieri di Campo di Marte e Coverciano. Anche il trasporto pubblico registra rallentamenti, con difficoltà per gli autobus a svoltare nella piazza.

Secondo quanto comunicato dal Comune, è in arrivo un oggetto speciale che consentirà di completare l’intervento sul tombino. L’obiettivo è terminare i lavori in serata: una volta asciugato il cemento, sarà riaperta al transito via lungo il Mugnone.