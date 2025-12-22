Torna il concerto del Coro Monsignor Balducci a San Miniato

Cultura San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Torna il tradizionale concerto lirico di fine anno del Coro «Monsignor Cosimo Balducci» alla Casa Culturale di San Miniato Basso, in via Pizzigoni, n. 10. L’appuntamento è per domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21:30, nella sala polivalente del Circolo Arci che, negli anni, ha radunato un pubblico sempre numeroso e desideroso di ascoltare la compagine sanminiatese, diretta dal maestro Pietro Consoloni. Interpreti del concerto saranno, oltre al coro, il soprano Sara Cervasio, i mezzosoprani Michela Mazzanti, Sandra Marescalchi, e il tenore Vladimir Reutov, accompagnati al pianoforte dal maestro Leonardo Ricciarelli. In programma arie, duetti e cori dalle opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Cilea. L’ingresso è libero e gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

San Miniato
Cultura
22 Dicembre 2025

Per le Feste laboratori creativi al Museo della Scrittura di San Miniato

Meraviglia d'inverno: lunedì 29 e martedì 30 dicembre al Museo della Scrittura pura creatività e magia con due mattinate speciali dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni. Laboratori, racconti natalizi, giochi e divertenti [...]

San Miniato
Cultura
17 Dicembre 2025

Dramma Popolare, anticipazione per il 2026: il Teatro del Cielo racconterà San Francesco

A San Miniato si parlerà di San Francesco. Il Teatro del Cielo 2026 fa una scelta carica di significati: il prossimo anno si festeggia l’Ottavo Centenario della morte (1226-2026) del santo. [...]

San Miniato
Cultura
16 Dicembre 2025

'Christmas Carols', il concerto di Natale a San Miniato

San Miniato si prepara a vivere un’atmosfera di festa e suggestione con “Christmas Carols – Concerto di Natale”, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21.15 presso la Chiesa della SS. Annunziata in via Carducci. L’iniziativa, [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina