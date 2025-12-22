Torna il concerto del Coro Monsignor Balducci a San Miniato

Torna il tradizionale concerto lirico di fine anno del Coro «Monsignor Cosimo Balducci» alla Casa Culturale di San Miniato Basso, in via Pizzigoni, n. 10. L’appuntamento è per domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21:30, nella sala polivalente del Circolo Arci che, negli anni, ha radunato un pubblico sempre numeroso e desideroso di ascoltare la compagine sanminiatese, diretta dal maestro Pietro Consoloni. Interpreti del concerto saranno, oltre al coro, il soprano Sara Cervasio, i mezzosoprani Michela Mazzanti, Sandra Marescalchi, e il tenore Vladimir Reutov, accompagnati al pianoforte dal maestro Leonardo Ricciarelli. In programma arie, duetti e cori dalle opere di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Cilea. L’ingresso è libero e gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

