Tornano i giocattoli in legno di Enrico Della Rosa in dono ai piccoli degenti del S. Chiara

Pisa
Anche quest’anno Enrico Della Rosa, guardia giurata dell’Ospedale Santa Chiara - che per passione e talento è anche un falegname specializzato nella creazione di minuteria di grande pregio – ha portato in dono la collezione 2025 dei suoi animaletti di legno, facendo la gioia dei piccoli ricoverati nei reparti di Pediatria, Oncoematologia pediatrica e del percorso Labiopalatoschisi.

I suoi lavori, prevalentemente animali ma non solo, ogni anno diversi, richiedono grande precisione e manualità perché sono oggetti intagliati, intarsiati e torniti, alcuni anche glitterati in veste natalizia.

Dalle trottole agli animaletti semoventi ai portachiavi, ai ciondoli alle decorazioni per l’albero di Natale, i suoi oggetti ricoprono tutto l’inventario del regno animale e sono anche un efficace strumento didattico per i più piccoli, per imparare a conoscere tutte le specie e le caratteristiche specifiche di ognuno. Ma negli anni ci sono state anche riproduzioni miniaturizzate di sagome da incastro di bambini, in un gioco di costruzioni, equilibrio e precisione.

Negli anni la sua visita nei reparti pediatrici ospedalieri è diventata un appuntamento fisso in occasione delle festività natalizie e pasquali, e ogni volta le sue creazioni portano una ventata di buonumore in corsia. Lui ogni volta risponde che questa missione di regalare un sorriso ai bambini sfortunati è diventata una ragione di vita e gli dà ogni giorno la forza e l’entusiasmo per mettersi all’opera.

Quest’anno, ad accoglierlo con gratitudine e affetto, oltre agli operatori sanitari dei reparti che hanno preso in consegna i regali, anche la Direzione aziendale.

