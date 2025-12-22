Undicenne aggredita da tre rottweiler, la salva un finanziere libero dal servizio

Cronaca Cascina
Un finanziere libero dal servizio ha salvato una bambina di undici anni da tre cani di grossa taglia che la stavano aggredendo. È successo nei giorni scorsi a Musigliano, vicino a Cascina, nei pressi della fermata di uno scuolabus.

Assieme ai tre rottweiler erano presenti un uomo e una donna, proprietari degli animali, che stavano cercando di far desistere i cani.

Il finanziere, da solo e a mani nude, ha preso la giovane in braccio e l'ha riparata nella propria auto. La piccola era spaventata e aveva il giubbotto lacerato, inoltre aveva dolori in tutto il corpo. Non era ferita gravemente, quindi l'uomo l'ha riportata dalla madre.

Portata al pronto soccorso a Cisanello, all'undicenne è stata riconosciuta una prognosi di giorni 21 per multipli morsi di cane alle gambe. I genitori hanno sporto denuncia ai proprietari dei cani.

 

