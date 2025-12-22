Urp di Prossimità all’Ecopark aperto anche per Vigilia e San Silvestro

Avvicinare ed investire sui servizi di prossimità significa aiutare i cittadini e le cittadine più fragili, ma anche rafforzare il legame e la vicinanza tra la cittadinanza e le istituzioni. Inaugurato da pochi giorni, l’Urp di Prossimità attivo all’Ecopark di Ponte a Elsa, sarà aperto nei giorni mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre 2025, nel consueto orario: dalle 9 alle 13.

Ecco i servizi disponibili per l'Urp di Prossimità di Ponte a Elsa:

- Informare su prestazioni, servizi, attività, norme e strutture dell’Amministrazione comunale - Accogliere e orientare i cittadini in relazione all’utilizzo dei diversi sportelli comunali e dei canali di comunicazione

- Carta d'identità elettronica (CIE) per cittadini residenti nel comune

- Pagare tariffe e tributi comunali tramite Pagobancomat

- Autentica di firma

- Autentica di firma venditore su passaggio di proprietà di veicoli dotati di certificato di Proprietà in formato cartaceo

- Autenticazione di copie - Legalizzazione di fotografie

- Autocertificazione

- Rilascio di certificati anagrafici

Per quanto riguarda, invece, il Punto Prestito Bibliotecario distaccato nei giorni 24 e 31 dicembre non sarà attivo e riaprirà nel mese di gennaio 2026.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa