Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Per noi è un bel Natale"

Stavolta si parte dalla classifica: quattordici punti, quinto posto, piena zona playoff. E’ il regalo di Natale che si è fatta l’Use Rosa Scotti, andata a vincere la sesta partita consecutiva sul campo di Salerno ed ora comoda in poltrona davanti al camino a godersi la pausa fino alla prima partita del nuovo anno in calendario sabato 7 gennaio al pala Sammontana contro le Stars Milano.

“Sabato scorso abbiamo portato a casa una bella vittoria – commenta soddisfatto coach Alessio Cioni – le ragazze hanno approcciato bene la partita che è rimasta aperta fino a metà per errori nostri. Poi, dopo l’intervallo, sono state brave a restare concentrate ed a chiuderla grazie ad una risposta positiva di tutto il roster. Sono contento, si chiude con la fine dell’anno un ciclo ottimo dopo un avvio difficile e tutti siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto. Ora c’è da capire che la strada sarà più difficile di quanto non fosse prima e tocca a noi proseguire mantenendo la buona condizione fisica e mentale. Questo per dire che dovremo riuscire a tenere alta la concentrazione in questo periodo perché, come abbiamo visto, per vincere dobbiamo essere al top”. “In questo campionato – prosegue – ci sono sicuramente valori molto livellati. La classifica corta è lì a dimostrarlo ed anche i dettagli fanno la differenza. Le ragazze lo sanno e quindi prepariamoci a goderci un po’ di meritato riposo per ripartire poi di slancio col girone di ritorno”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

