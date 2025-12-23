11Lune d’Inverno, il programma dell'evento a Peccioli

La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno, in programma venerdì 26 dicembre 2025 e martedì 6 gennaio 2026, porta a Peccioli un ricco calendario di attività pensate per bambini e famiglie. Nata dalla collaborazione tra Comune di Peccioli, Fondazione Peccioliper, associazioni locali, commercianti e cittadini, l’iniziativa anima il centro storico con un’atmosfera festosa che valorizza vicoli, piazze e luoghi simbolo del borgo.

Il programma propone una grande varietà di appuntamenti: street band, spettacoli itineranti, performance di circo contemporaneo, musica, danza, teatro fisico, giochi medievali, attività nei musei e nei palazzi storici, insieme a laboratori creativi, mostre e installazioni capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età. Il centro storico diventa così un vero palcoscenico diffuso, dove ogni piazza ospita una diversa forma d’arte, trasformando Peccioli in un luogo di scoperta continua.

Tra gli appuntamenti più attesi, l’energia della prima orchestra itinerante di archi con ArchiMossi, l’eleganza spettacolare di Madame Opera, la magia del circo musicale di Nando e Maila con Sonata per Tubi e la poesia luminosa de La Grande Dama del Cardinali Group. Non mancheranno forti emozioni con le suggestioni rituali di Orakel di Opera Fiammae e la spettacolare esibizione aerea della Compagnia dei Folli con Luna Bianca.

Grande attenzione, come sempre, è rivolta ai bambini: giochi di legno interattivi e pista elettrica gigante, laboratori creativi, truccabimbi, attività musicali e di avvicinamento al canto con Cantiamo con l’Ottimista Rudolph, dimostrazioni scientifiche con Leo Scienza, insieme all’avventura della Delirium Escape Room al Palazzo Pretorio. Immancabile anche il tuffo nel passato con il villaggio medievale degli Arcieri Storici di Peccioli e i giochi d’ingegno storici.

A impreziosire l’esperienza culturale, le mostre dedicate ai più piccoli e alle famiglie: Vintage Kids, dedicata all’universo illustrato di Fernando Carcupino, con percorso ludico-didattico e caccia al tesoro, e la grande esposizione Armi e armature dagli Etruschi al Rinascimento, un emozionante viaggio nella storia della Toscana attraverso 22 fedeli riproduzioni storiche. Non mancherà, inoltre, una suggestiva dimostrazione dal vivo della lavorazione del vetro, per scoprire il fascino di un’arte antica.

Il pomeriggio sarà poi arricchito dagli spettacoli di danza con Frozen – Il Regno di Ghiaccio della Rondine Danza, Sulla via del Natale della Famiglia Danzante e il poetico viaggio musicale per i più piccoli CantaMare della Fondazione Sipario Toscana. E come da tradizione, il centro storico sarà animato anche da mercatini artigianali e dalle attività commerciali del borgo, pronte ad accogliere visitatori e famiglie con sorprese e dolcezze, grazie alla collaborazione della Pasticceria Ferretti.

Come ogni anno, 11Lune d’Inverno coinvolge un’ampia rete di realtà del territorio e offre ai partecipanti una card magnetica e un gadget speciale. Grazie al sostegno di Belvedere spa e all’impegno dell’intera comunità, 11Lune d’Inverno si conferma un appuntamento natalizio di riferimento per tutta la Valdera, capace di unire tradizione, creatività e divertimento in un’esperienza condivisa e indimenticabile.

L’ingresso è gratuito per tutte le attività e senza prenotazione. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

Fonte: Ufficio stampa