A Fiesole una messa in memoria di Antonio Cordone e delle vittime della criminalità

enerdì 26 dicembre 2025, alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria Primerana in piazza Mino a Fiesole, sarà celebrata una messa in suffragio di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità. L’iniziativa è promossa dal Comitato “Dalla Parte di Abele” con l’obiettivo di mantenere viva la memoria e richiamare l’attenzione sulla richiesta di giustizia, non di vendetta.

Antonio Cordone, noto sportivo di Firenze e provincia — calciatore, allenatore e podista — fu ucciso senza motivo il 26 dicembre 1989 a Firenze, mentre passeggiava con il proprio cane lungo le colline tra Firenze e Fiesole, in via di Barbacane. Il delitto, compiuto da un criminale pluriomicida, passò alle cronache come il “Giallo di Santo Stefano” e fu segnato dal ritrovamento di un biglietto con la firma “666”.

Al termine della funzione religiosa, il figlio Marco Cordone, già consigliere provinciale di Firenze ed ex amministratore comunale, nonché storico locale e fondatore del Comitato, ricorderà la figura del padre, sottolineandone i valori umani e l’amore per la vita. Un momento di raccoglimento e memoria per non dimenticare.

