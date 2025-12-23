A Montemurlo un Natale di talenti: quattro serate tra musica, giovani artisti e magia delle feste

Il “Natale a Montemurlo” è musica, divertimento e allegria. Tutto a pochi passi da casa per vivere la magica atmosfera delle festività. Nel programma, promosso dal Comune con le associazioni del territorio, oltre al Villaggio di Natale in piazza della Repubblica con la sua grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, grande spazio è riservato ai giovani talenti montemurlesi che sabato 27 e domenica 28 dicembre e sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 ore 21 avranno a loro disposizione, per quattro serate, il palcoscenico della Sala Banti per esibirsi e farsi conoscere. Le serate musicali “Natale di talenti e non solo” sono a cura dell’associazione Il villaggio e sono a ingresso libero. Il 3 gennaio inoltre alle 21,15 Laura canta Laura, un omaggio alla grande Laura Pausini. Ingresso libero.

 

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

