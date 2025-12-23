ABC Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket ABC scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Si chiude con la vittoria sul parquet di Tavarnelle il girone di andata dei ragazzi di Alberto Ciampolini, che si impongono con un perentorio 33-90. Gara a senso unico, con i gialloblu tutti a segno e solidi padroni del campo fin dalle battute iniziali (7-21 dopo dieci minuti), prima di prendere letteralmente il largo a cavallo tra la seconda e la terza frazione e amministrare senza patemi la volata finale.

Prossimo impegno sabato 10 gennaio alle 18 al PalaBetti contro Baloncesto.

Tbt Tavarnelle – Abc Castelfiorentino 33-90

Tabellino: Nardi 2, Di Carlo 17, Bianchi 5, Profeti 14, Paniccià 19, Faffi 7, Giovannoni 10, Capuana 3, Di Vilio 3, Mannocci 5, Bertelli 5. All. Ciampolini.

Parziali: 7-21, 14-24, 5-25, 7-20

UNDER 15 ECCELLENZA

Contro una delle big, grande reazione di orgoglio per i ragazzi di Eraldo Mazzuca che, nonostante la sconfitta, danno vita ad un’ottima prestazione contro lo Spezia Lab Future: 76-88 il finale al PalaBetti. Dopo una prima parte di gara tutta in salita, con gli ospiti che scappano già nella prima frazione per poi toccare il +27 all’intervallo (30-57), al rientro degli spogliatoi i gialloblu cambiano letteralmente faccia: dopo un terzo quarto punto a punto, un parziale di 26-12 nell’ultimo periodo prova a riaprire i giochi, anche se l’ottima reazione castellana non basta a riscrivere il finale.

Prossimo impegno domenica 11 gennaio alle 11 sul campo della Virtus Siena.

Abc Castelfiorentino – Spezia Lab Future 76-88

Tabellino: Macchi, Nardi 3, Giovannoni 16, Bellesi, Mannocci 8, Profeti 8, Faffi 5, Barbieri, Falorni 14, Muoio 5, Bertelli 17. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-30, 14-27, 20-19, 26-12

UNDER 13 REGIONALE

Si chiude in testa al girone D la prima fase di campionato dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che vanno ad espugnare il parquet del Montesport per 46-72 difendendo così la propria imbattibilità. Dopo il punto a punto iniziale, i gialloblu allungano nella seconda frazione toccando la doppia cifra di vantaggio al riposo lungo (25-36). Una forbice che resta più o meno invariata fino alla terza sirena, preludio alla fuga che arriva nell’ultimo quarto.

Adesso sosta in attesa del calendario della seconda fase.

Basket Montesport – Abc Castelfiorentino 46-72

Sono scesi in campo: Poggesi, Costa, Bini, Arzilli, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Bagnoli, Profeti, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 12-16, 13-20, 14-15, 7-21

UNDER 17 FEMMINILE

Si apre con la sconfitta casalinga contro Poggibonsi, seconda della classe, il girone di ritorno delle ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo alle ospiti per 35-67. Gara subito in salita per le gialloblu, con un pesante parziale nella prima frazione (5-22) che, di fatto, costringe a rincorrere per tutta la durata del match. Nel secondo quarto la reazione castellana prova a contenere l’allungo di Poggibonsi, che però ha saldo in mano il controllo e nella seconda parte deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 11 gennaio alle 15 a Firenze sul parquet della Baloncesto.

Gialloblu Castelfiorentino – Basket Poggibonsi 35-67

Tabellino: Mancini 8, Murati 6, Jahelezi N. 6, Jahelezi S. 4, Dainelli 5, Fontanelli 2, Latini 4, Antognotti, Ciampolini, Montanelli, Majia, Hoxha. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 5-22, 12-25, 2-10, 16-10

MINIBASKET

Un weekend con i fiocchi quello che precede il Natale per il minibasket Abc, con protagonisti i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Vittoria esterna per il gruppo Esordienti maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, andato ad espugnare il parquet di San Miniato, mentre il gruppo Esordienti femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli si è imposto su Lucca al PalaBetti. Passando agli Aquilotti, doppio successo per gli Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, che davanti al pubblico di casa hanno avuto la meglio su Baloncesto e Montespertoli, mentre nelle due amichevoli casalinghe contro Poggibonsi hanno sorriso anche gli Aquilotti Open 2015, per l’occasione guidati da Giacomo Ciulli e Tommaso Barlabà, e gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini. Sconfitta, infine, per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, caduti a Firenze per mano del Dlf.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino