Acque Spa, lavori sulla rete a Sovigliana: le zone toccate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Sovigliana nel comune di Vinci, martedì 30 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.00 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Leonardo da Vinci (nel tratto compreso tra i civici 84 e 238, e 125 e 353), Treves, Sottobosco, Prancolini, Rosselli e Don Minzoni.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, con le stesse modalità.

