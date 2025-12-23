Acque Spa, lavori sulla rete a Sovigliana: le zone toccate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Sovigliana nel comune di Vinci, martedì 30 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.00 si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Leonardo da Vinci (nel tratto compreso tra i civici 84 e 238, e 125 e 353), Treves, Sottobosco, Prancolini, Rosselli e Don Minzoni.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, con le stesse modalità.
