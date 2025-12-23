Al Centro 'Don Lido Marini' di Bassa sarà possibile iscriversi anche per ingressi giornalieri

Sono aperti dallo scorso novembre i laboratori didattici nel nuovo Centro “Don Lido Marini” di Bassa, uno spazio polivalente inaugurato pochi mesi fa dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi.

Si tratta di un servizio messo a disposizione per i bambini delle scuole primarie del territorio fino al prossimo 29 maggio, garantendo un prolungamento dell’attività didattica dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

A partire dal gennaio 2026 sono previste delle novità per l’accesso alla struttura che sarà possibile anche per ingressi giornalieri con tariffa di € 8,00. Resta confermata la tariffa mensile del servizio che è € 65,00.

“Da gennaio- commenta la Sindaca Simona Rossetti- il centro si riempirà di musica, di ulteriori servizi ai cittadini e stiamo costruendo specifici progetti di supporto alle famiglie in modo da essere sempre più luogo di comunità”.

L’invio delle domande avviene online, tramite la piattaforma SIMEAL al seguente link: https://cerretoguidi.simeal.it/sicrare/benvenuto.php

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'Ufficio Scuola del Comune di Cerreto Guidi (0571 906213; 0571 906201).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa