Al PalaBetti minibasket in festa all'insegna della solidarietà

Un Natale all’insegna della solidarietà. Lunedì 22 dicembre, in occasione della tradizionale festa di Natale del settore minibasket, la società Abc ha promosso una raccolta alimentare in collaborazione con la Misericordia di Castelfiorentino. Tanti i pacchi raccolti grazie allo spirito solidale delle famiglie gialloblu, che adesso la Misericordia potrà consegnare alle persone che vivono in condizioni di fragilità e difficoltà economica.

Il tutto all’interno di un pomeriggio di grande festa che ha riunito tutti i gruppi e lo staff del minibasket: tra giochi, gare e dunk contest, attesissimo l’arrivo di Babbo Natale per lo scambio dei regali, con la partecipazioni dei giocatori e delle giocatrici delle prime squadre maschile e femminile.

La società Abc ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla festa e alla raccolta alimentare, dimostrando che a Natale non c’è regalo più bello che donare qualcosa a chi ha davvero bisogno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

