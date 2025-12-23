Aristogatti e Casa di Riposo: una scelta contro la solitudine, un Natale che unisce

Montespertoli ribadisce con chiarezza un principio: nessuno deve restare solo a Natale. È con questo spirito che sabato scorso, in occasione del pranzo natalizio presso la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, sono stati consegnati agli ospiti i doni realizzati dall’Associazione Aristogatti ODV, alla presenza del Sindaco e dell’Assessora alle Politiche Sanitarie Daniela Di Lorenzo e dell’Assessora alle politiche sociali Ottavia Viti.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e politico, che mette al centro la responsabilità collettiva verso le fragilità e rafforza il legame tra istituzioni, volontariato e comunità locale. La collaborazione con l’Associazione Aristogatti dimostra come il Terzo Settore rappresenti una risorsa fondamentale nella costruzione di un welfare di prossimità, capace di tenere insieme cura, relazione e attenzione alle persone.

Le piccole pochette cucite dalle signore dell’Associazione e donate ai residenti della Casa di Riposo sono diventati occasione di incontro, ascolto e condivisione, restituendo centralità agli anziani e riconoscendo il valore del tempo e delle relazioni, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il rischio dell’isolamento è più forte.

«La Casa di Riposo di Montespertoli non è soltanto una struttura sociosanitaria: è la casa dei nostri nonni, un presidio fondamentale di cura, dignità e comunità. Un luogo che ogni giorno garantisce assistenza, attenzione e relazioni, rappresentando uno dei pilastri del nostro welfare locale. Il ringraziamento va a tutte le operatrici e gli operatori, al personale amministrativo, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Solidarietà e ai volontari di AVO ed EVI, che con competenza e dedizione assicurano un servizio essenziale, spesso silenzioso ma di valore inestimabile. - dichiara il Sindaco, Alessio Mugnaini. - Un riconoscimento sentito anche alle famiglie, che nell’incontro annuale hanno condiviso testimonianze e bisogni: il confronto e l’ascolto sono strumenti indispensabili per migliorare e crescere insieme. La scelta di aprire il pranzo di Natale anche alle persone sole, grazie alla collaborazione con Misericordia e Caritas, rafforza il senso più profondo di questa esperienza: una comunità che si prende cura, che non lascia indietro nessuno e che considera la solidarietà una responsabilità collettiva. A Montespertoli, soprattutto a Natale, nessuno deve sentirsi solo».

«Il Natale non è solo una ricorrenza, ma un momento in cui le istituzioni devono saper essere presenti nei luoghi più delicati della comunità – sottolinea l'assessora con delega al sociale, Daniela Di Lorenzo –. Essere alla Casa di Riposo significa affermare un’idea di società che non lascia indietro nessuno e che considera la cura delle persone una priorità. Inoltre, quest’anno sono particolarmente soddisfatta di essere riuscita ad avviare questa collaborazione con gli Aristogatti, che ha permesso di offrire un contributo concreto all’associazione e un regalo gradito ai nostri residenti».

Un momento significativo anche per le famiglie degli ospiti, che hanno potuto vedere riconosciuto l’impegno quotidiano di chi si prende cura dei loro cari e il valore di una comunità che sceglie di esserci, con continuità e attenzione.

