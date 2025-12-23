Arrestato a Pisa latitante condannato in Romania: deve scontare otto anni

Un cittadino romeno di 59 anni, ricercato dal 2014 per una condanna definitiva a otto anni di carcere per tentato omicidio, è stato arrestato a Pisa dagli agenti dello Sco della polizia e della squadra mobile. L’uomo, che aveva cambiato identità, viveva nella città della Torre e lavorava come artigiano per una ditta locale.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di attività di cooperazione internazionale coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Dopo aver individuato il latitante, gli investigatori lo hanno fermato di prima mattina sotto la sua abitazione, mentre stava uscendo per recarsi al lavoro.

Il 59enne era stato condannato dall’autorità giudiziaria romena per un’aggressione avvenuta il 13 novembre 2010, quando aveva colpito ripetutamente un uomo alla testa e alla parte superiore del corpo con un bastone da pastore, provocandogli gravi ferite. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere Don Bosco di Pisa, in attesa delle procedure di estradizione.