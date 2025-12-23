Arrestato ladro negozi a Santa Croce, Giannoni: "Reazione dello Stato. Grazie alle forze dell'ordine"

Il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni commenta oggi con una nota l'arresto di quello che sembrerebbe uno dei responsabili dei furti dei giorni scorsi in città.

"Apro il giornale, questa mattina e trovo la notizia di un Arresto a Santa Croce. I cronisti parlano del presunto responsabile di alcuni dei furti delle settimane scorse, nonostante non più tardi di 48 ore fa siano state visitate da dei malviventi le nostre scuole. Una buona notizia e una brutta penseranno molti cittadini, in realtà non è così, la buona notizia è ben più importante. Il fatto che i carabinieri dopo mesi di duro lavoro e dedizione alla legalità, siano riusciti ad assicurare alla giustizia, anche se in attesa di giudizio, uno dei ladri è una bella notizia che ci da un segnale: teniamo duro alla fine la Santa Croce onesta avrà ragione. C'è voluto tempo ma la reazione dello Stato è arrivata e arriverà anche per chi è penetrato nelle scuole. Sono sicuro che i carabinieri, che ringrazio ancora una volta per il loro lavoro, a cominciare dagli ufficiali al vertice della compagnia di San Miniato a finire, nella gerarchia militare, al più giovane appuntato, non lasceranno impunito questo furto. Quindi grazie a nome di tutta Santa Croce e ricordiamoci come è emerso durante la recente visita del prefetto, è fondamentale che la società civile reagisca attraverso le denunce e il supporto alle forze dell'ordine. Ora spetta al sistema giudiziario fare i propri passi nel rispetto della legge, per tenere i cittadini al sicuro e allo stesso tempo cercare di recuperare questa persona, se sarà giudicata colpevole durante il processo. Grazie ancora a tutte le forze dell'ordine a nome di tutti santacrocesi e colgo l'occasione per augurare anche a loro buone feste".

