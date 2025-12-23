BE commenta Bilancio e DUP: "Irpef e bollette diventano 'flat tax', rimodulare tariffe in base a reddito"

Il gruppo Buongiorno Empoli-Siamo Empoli commenta il dibattito di ieri in Consiglio comunale incentrato in particolar modo sul Documento Unico di Programmazione (DUP) e il relativo bilancio comunale. Un modo per commentare di fatto le opere, i progetti, le linee di indirizzo dell'Amministrazione per i prossimi anni.

Incentivi a bici elettrica: la proposta di BE-Siamo Empoli e M5S

"'Pedala, Empoli ti premia', anche perché così recuperi almeno una parte dei soldi pagati in tasse", questo il 'titolo' che BE dà alle proposte dell'Amministrazione.

Il riferimento, intanto, è alla proposta di Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, accolta dal consiglio comunale ad integrazione del DUP, "che incentiva l’uso della bicicletta in città, premiando anche economicamente (presumibilmente con poche decine di euro al mese) chi sceglierà le due ruote per i propri spostamenti, migliorando così anche la vivibilità urbana".

Teatro, Stadio, Multiutility: "Non ci convince"

Per il resto però, scrive BE, "tutto rimane invariato e non ci convince". A partire dal Teatro Il Ferruccio "che, ancora prima di vedere la luce, appare come un buco nero tra "bombe", aumenti dei costi, e timori (almeno da parte nostra) per il futuro peso sul bilancio comunale", e ancora la questione del nuovo stadio e della Multiutility "che viene confermata".

Bilancio e tasse: "IRPEF è flat tax, entrate da bollette sono tassa occulta"

Sul Bilancio BE riconosce che "l’amministrazione non taglia i servizi, ma certamente non li potenzia. La maggior parte delle risorse per la spesa corrente viene reperita attraverso IMU, IRPEF (quest’ultima fissata allo 0,8%, ovvero al massimo consentito, applicata a un’unica fascia di reddito dai 12.000 euro in su) e dai trasferimenti di Alia, da cui si mettono a bilancio ben 1.166.000 euro". L'IRPEF "così strutturata, si configura di fatto come una flat tax, uguale per tutti. Allo stesso modo, le entrate provenienti da Alia – che derivano inevitabilmente dal pagamento delle bollette dei cittadini empolesi – assumono le caratteristiche di una tassa occulta".

Altre voci per recuperare risorse: "rimodulare tariffe in base a reddito"

Per BE "esistono altre voci da cui recuperare risorse": in passato "è stata esternalizzata la riscossione dei parcheggi, con una perdita di circa 350.000 euro l’anno che oggi potremmo recuperare; abbiamo inoltre un tasso molto elevato di mancata riscossione dell’IMU, che comporta una perdita di quasi 1,3 milioni di euro".

"Poiché le risorse sono limitate, riteniamo necessario far contribuire di più chi ha di più, rimodulando le tariffe dei servizi a domanda individuale in modo più progressivo e maggiormente legato al reddito. In una fase di crescente difficoltà per un numero sempre maggiore di persone, e quindi di maggiore necessità di investimenti in sicurezza sociale e sostegno, il contributo più significativo dovrebbe provenire da chi dispone di maggiori possibilità economiche".

Infine, pesano sul bilancio anche alcuni investimenti sbagliati della scorsa legislatura, primo fra tutti l’acquisto del palazzo comunale per 5,5 milioni di euro, insieme al mutuo che continueremo a pagare per i prossimi 27 anni.

