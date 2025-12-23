Bilancio 2026 Comune di Empoli, Mantellassi: "Spinta su opere pubbliche, manutenzioni, servizi"

Con il 2025 che sta per chiudersi, anche in Comune a Empoli è tempo di fare il punto e guardare al nuovo anno in arrivo. Il giorno successivo al Consiglio comunale del 22 dicembre, che ha visto l’approvazione della nota di aggiornamento al Dup 2026-2028 e del bilancio di previsione 2026-2028, il sindaco Alessio Mantellassi ha presentato alla stampa gli investimenti dei prossimi 12 mesi: "Il bilancio 2026 che abbiamo approvato entro i termini di legge, oltretutto prima delle feste di Natale, è un bilancio solido, con i conti in ordine, e che racconta ancora una volta la spinta che questa amministrazione vuole dare alle opere pubbliche (presenti nel programma di mandato e nel Piano triennale), alle manutenzioni puntuali sul centro e sulle frazioni, ai servizi alla cittadinanza con nuovi punti dislocati nelle frazioni a Sud e a Ovest, al personale impiegato nel Comune per aumentare gli orari e la qualità dei servizi erogati".

"370mila euro sul 2026 di tagli dal Governo"

Ma, come sottolineato da Mantellassi, non sono mancate complessità: "Il nodo vero è quello della spesa corrente, parte del bilancio su cui poggia l’erogazione di tutti i servizi, che è messa a dura prova da tre fattori. Principalmente da un aumento importante, che riguarda famiglie e enti locali, dei costi dell’utenza, materie prime, derrate alimentari" e dei "costi contrattuali. Senza che, a livello nazionale, ci venga data una risposta". L’altro tema, infatti, "sono i tagli da parte del Governo: una parte era già stata fatta dal bilancio del 2024, che aveva previsto fino al 2028 un taglio che sfiora il milione per la spesa corrente del Comune di Empoli. Con la legge di Bilancio 2025 si aggiunge un ulteriore taglio, in questo caso però è un congelamento di un pezzo di spesa corrente che potrà essere riutilizzata, per i Comuni che non sono in disavanzo, sulla parte degli investimenti a fine anno. Che però - aggiunge - è comunque una contrazione della spesa". In totale i tagli, solo sul 2026, "peseranno 370mila euro".

Mensa, trasporti scolastici, nidi

Con una delibera approvata in giunta, allegata al bilancio, è stato stabilito il rapporto sui servizi a domanda individuale: "Abbiamo stabilito questo rapporto 28/72, ossia che solo il 28% dei servizi viene finanziato con la tariffa dei cittadini, mentre il 72% è a carico dell’ente. Ha un valore importante, sono servizi a domanda individuale ma allo stesso tempo essenziali nella vita della città, come mense, nidi, trasporto scolastico".

Per la mensa investiti nel 2026 oltre 2,3 milioni di euro, tra alimenti (1 milione) "cifra importante" perché a fronte dei rincari e dello stesso numero di pasti all’anno "la qualità del cibo delle mense non si deve assolutamente contrarre", e servizi di refezione (1,4 milioni) tali da garantire 386mila pasti all’anno per bambine e bambini. "Lo dico con orgoglio, sulla produzione di alimenti non abbiamo acquisizione di pasti da ditte esterne ma sono prodotti internamente" aggiunge Mantellassi, comunicando che è in corso il rafforzamento sul fronte dipendenti. Sui nidi "è in corso il percorso per la riattivazione dell’ex scuola di Fontanella, per l’attivazione di almeno una sezione di nido. Un mese e mezzo fa abbiamo vinto il finanziamento del piano nidi 2025, per la trasformazione della ex don Bosco di Ponte a Elsa in un nido. Siamo in attesa dal Ministero di capire le tempistiche, ma c’è un rafforzamento del servizio, perché in particolare da quando c’è la misura Nidi Gratis la domanda è aumentata". Per il trasporto scolastico di 400 bambine, bambini, ragazze e ragazzi sono investiti 620mila euro. In più 1,7 milioni di euro sono investiti per l'assistenza socioeducativa scolastica e per i centri estivi, che coinvolgono 234 bambini e ragazzi, per quasi 1 milione e 700 mila euro.

Cultura: orari più ampi per Biblioteca e Museo Paleontologico

Per la cultura nel 2026 verranno investiti 883mila euro per la biblioteca comunale Renato Fucini, per Palazzo Leggenda e per i punti prestito bibliotecario. In particolare per la Fucini è previsto un ampliamento di orario, spiega Mantellassi, su richiesta dell’utenza mentre i punti prestito oltre a quelli già attivi di Avane, della sezione Soci Coop e di quello appena inaugurato all’EcoPark di Ponte a Elsa, "sarà prevista apertura anche a Monterappoli, Villanuova, Casenuove e Fontanella".

Aumento delle ore di apertura anche per il Museo Paleontologico e apertura strutturale di Casa Pontormo: rientrano nei 680mila euro le risorse dedicate a musei e iniziative culturali. "Il Paleontologico sarà trasferito perché a breve partiranno i lavori per la ristrutturazione del palazzo Ghibellino. Il museo avrà una nuova collocazione nell’ospedale Vecchio, come deciso insieme alla giunta sul percorso del Museo Civico Unitario, per ripensare gli spazi museali".

Sport, quasi 700mila euro per la piscina

Lo sport a Empoli pesa nel bilancio comunale per 1,3 milioni di euro, di cui 688mila per la gestione della piscina comunale e 536mila per la gestione degli impianti comunali. "Quest’anno abbiamo fatto la scelta dell’azzeramento del Cda uscente di Aquatempra (società che ha in gestione la piscina comunale). Era in scadenza - ricorda Mantellassi - non lo abbiamo rinnovato di concerto con gli altri sindaci di Fucecchio, Certaldo, Santa Croce sull’Arno e San Gimignano. Il rinnovo completo del Cda ha visto l’elezione alla presidenza di Filippo Sani. Credo che sia in corso un buon lavoro da parte della società, sulla revisione dei costi di funzionamento ma anche di un buon rapporto con sindacati, dipendenti, società sportive, utenza".

Sociale e commercio: alleggerito canone dei mercati rionali

Per quanto riguarda il sociale, i fondi comunali sono trasferiti all'Unione dei Comuni a cui spetta la delega, spiega l’amministrazione. Dei 2,6 milioni di euro investiti, 2 milioni vanno alla rete dei servizi socio-sanitari e sociali, mentre 450mila euro sono dedicati ai servizi sociali.

Sul commercio il Comune interviene con 15mila euro per alleggerire il canone di affitto degli spazi nei mercati rionali, "ridotti dell’80% - dice il sindaco - per proteggere più che si può i mercati di frazione, una bella realtà in termini di servizio e relazionali".

Assunzioni: 7 nel 2026 e 5 nuovi agenti

"È in corso il pacchetto di assunzioni 2025". Quest’anno il Comune di Empoli ha contato 24 pensionamenti, nel 2026 saranno 7. "Abbiamo scelto di riassumerli tutti e 24, abbiamo subito aggiunto 11 dipendenti in più, siamo arrivati a 35" poi, continua Mantellassi, "ne abbiamo aggiunti altri due e siamo arrivati a un piano di 37 nel corso del 2025, completato ad oggi all’80% perché qualcuno formalmente andrà in pensione al 31 dicembre e perché sono in corso tutte le attività di assunzione".

Per la polizia municipale, nel corso del 2026 arriveranno 5 nuovi agenti al Comando di Empoli.

Sicurezza: nuove telecamere in arrivo

1,4 milioni di euro alla polizia municipale. "Dentro c’è anche il finanziamento per arrivare a 95, il numero del corpo dell’unione. In realtà ci sono anche risorse per quota 97, perché abbiamo aumentato di due unità, dal bilancio precedente, che entreranno in servizio". Nel frattempo sono stati indetti due concorsi, evidenzia ancora il sindaco di Empoli, mentre sono previsti anche 142mila euro legati al progetto vigili di prossimità, rinnovato anche per il 2026: oltre ai 5 nuovi agenti al Comando, "si sommeranno 4 vigili di prossimità, per un totale di 9 vigili".

Sulla sicurezza in arrivo anche nuove telecamere: "Abbiamo vinto a dicembre il bando per la videosorveglianza" aggiunge Mantellassi, annunciando le zone in cui sarà esteso il sistema, "dal centro verso Porta Pisana e verso piazza Pulidori, e lato dietro la ferrovia, in viale IV Novembre, via Cantino Cantini, via dei Cappuccini". Per l’illuminazione pubblica stanziati 1,2 milioni di euro.

