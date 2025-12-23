Parchi, strade, pista ciclabile e nuova sede della municipale: gli interventi nel bilancio 2026 di Empoli

Tra servizi, sport, cultura e altro ancora (Qui il dettaglio), il bilancio 2026 del Comune di Empoli "racconta ancora una volta la spinta che questa amministrazione vuole dare alle opere pubbliche, alle manutenzioni puntuali sul centro e sulle frazioni, ai servizi alla cittadinanza" dichiara il sindaco Alessio Mantellassi, che ha presentato gli investimenti.

Oltre 1,6 milioni per le manutenzioni

Oltre 1,6 milioni di euro al servizio manutenzioni. "Aggiunti oltre 300mila euro per la gestione delle alberature" sottolinea il sindaco, per concentrare l'attenzione su cure e modalità di gestione per i 7mila alberi di proprietà comunale. "Il meccanismo è quello di superare l’intervento su segnalazione ma fare programmazione su più anni". Si aggiungono 188mila euro per interventi su scuole e nidi d’infanzia, 1,2 milioni per l’illuminazione pubblica, 500mila euro per le strade. Su quest’ultime "è il primo mezzo milione, poi rimane fermo l’impegno come fatto dal 2024 sul 2025, di mettere un altro mezzo milione" dall’avanzo di amministrazione. "Siamo arrivati ad aumentare di molto la cifra perché ce n’è bisogno. Il prossimo anno sarà svolto un intervento mirato sui marciapiedi".

Opere pubbliche 15,5 milioni: piste ciclabili, parchi, cassa di espansione e nuovo gattile

Sono un totale di 15,5 milioni di euro i fondi destinati agli investimenti per la città di Empoli. Tra questi si trovano i progetti per la cassa di espansione di Fontanella (2 milioni), l’ex Casa del fascio di Fontanella che diventerà punto per servizi alla comunità (600mila euro), "era un impegno preso nel “Piano frazioni e quartieri”, abbiamo messo in progettazione l’opera a luglio 2024" spiega Mantellassi. "A febbraio arriveremo all’approvazione del progetto esecutivo, poi dovremo trovare risorse per far partire l’opera". E ancora la pista ciclabile di Villanova (400mila euro), "era tra gli obiettivi di mobilità ciclabile, insieme alla pista verso Casenuove di cui approveremo il progetto tra gennaio e febbraio".

Per il nuovo gattile a Marcignana 350mila euro. "Nei prossimi mesi di inizio anno entreranno a bilancio le risorse dell’alienazione dei beni, ci abbiamo lavorato molto. Modificheremo il progetto adattandolo alla nuova collocazione a Marcigiana di via Lucchese, sempre in un bene di proprietà della signora che ha lasciato l’eredità. Ci auspichiamo che il 2026 sia l’anno di partenza dei lavori o comunque della gara per il nuovo gattile".

In zona stazione, al restyling di piazza Don Minzoni 300mila euro mentre, poco distante, 950mila euro sono previsti per la nuova sede della polizia municipale di Empoli. "A gennaio approveremo il progetto esecutivo" per il trasferimento nello stabile in piazza della stazione. "Si tratta di un’opera molto importante, di recupero di un immobile sfitto, che prevede sistemazione strutturale, di impianti, della parte architettonica, per una sede più ampia e più accessibile".

Per la cassa di espansione di Fontanella "la Regione ci ha attributo un contributo di 2 milioni di euro. Si tratta di un’opera di sicurezza importante sull’abitato". Sono invece 3,6 milioni quelli destinati alla circonvallazione di Ponzano: "Da parte del Consiglio regionale della Toscana il finanziamento del lotto da via Cappuccini a via dell’Olivo, che avevamo chiesto. Noi stiamo completando la progettazione che abbiamo iniziato da luglio dell’anno scorso, la chiuderemo a breve con l’esecutivo" aggiunge Mantellassi. "Con il finanziamento della Regione di 2 milioni possiamo dire che nel 2026 andremo a gara, almeno nel lotto 3".

Continua anche il progetto "Arno Vita Nuova" con 4 interventi: il recupero di Palazzo Ghibellino, il recupero di Porta Pisana, la passerella ciclopedonale sull'Arno tra Empoli e Capraia e Limite e la riqualificazione degli ex Macelli. Per quest'ultima opera è previsto l'appalto nell'anno.

Va avanti il percorso del Teatro il Ferruccio con l'ingresso di 2 milioni di euro dalla Regione per l'area esterna tra il Palazzo delle Esposizioni e il nuovo edificio (Qui l’approfondimento in Consiglio comunale): dopo il rinvenimento nell’area di un secondo ordigno bellico, l’evacuazione è in programma il 18 gennaio.

Poi il punto sul "Piano frazioni e quartieri": "Sta procedendo, zona per zona si stanno vedendo interventi e progetti. Segnalo il percorso di rifacimento di parchi e giardini - commenta Mantellassi - in un anno e mezzo sono stati investiti o investiremo circa un milione di euro per i parchi". In particolare sono 10 quelli rifatti o finanziati. Tra questi "200mila euro saranno per il parco delle Cascine in via Meucci, con area sport all’aperto e street basket. Lavoreremo anche su un nuovo parco da 4mila metri quadrati a Sant’Andrea" mentre è fresca l’approvazione del Consiglio comunale dell’acquisizione "di un’area verde di 2mila metri quadrati, davanti alla chiesa di Tinaia, per realizzare un parcheggio e area verde".

Gli interventi contro il rischio alluvioni

Il 2025 è stato anche l’anno in cui Empoli è stata colpita dall’alluvione, nel mese di marzo. "Con gli sportelli di supporto della protezione civile abbiamo dato una mano a 4mila persone per le richieste ristori. Adesso stiamo gestendo le 575 domande arrivate". Poi sul capitolo manutenzioni, il sindaco fa il focus su Ponzano, quartiere tra i più colpiti: "Abbiamo chiesto a Acque una verifica straordinaria di tutto il sistema delle fognature, che si è conclusa, nel quartiere e anche su altre zone che si sono alluvionate. Abbiamo inoltre chiesto la redazione di un report". Sulle manutenzioni ad esempio i tombini stradali, che dovevano essere riaperti, "non di scolo ma solo di accesso - precisa Mantellassi - sono stati ripristinati. Abbiamo inoltre reso strutturale la pulizia caditoie due volte all’anno". Sempre su Ponzano "abbiamo fatto un’ordinanza riferita a quei terreni fra la Fi-Pi-Li e via dell’Olivo" su "pulizia delle fosse e dei terreni, che è stata rispettata all’80%. Su chi non l’ha rispettata sono in corso emissioni di multe, anche se sono soggetti pubblici". Per la zona inoltre "è stata tolta dalla pianificazione urbanistica la previsione edificatoria". Contemporaneamente "stiamo avviando il lavoro per il rafforzamento degli argini sull’Orme, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, e partiremo a breve con gli espropri per la Cassa di espansione sull’Orme all’altezza di Martingnana" oltre al finanziamento ottenuto, già citato, per la cassa di espansione di Fontanella. "Inoltre abbiamo partecipato al Documento operativo difesa del suolo della Regione Toscana, in cui abbiamo chiesto anche altri fondi per la progettazione di punti di pompaggio fissi sull’Arno. Con il Consorzio di Bonifica c’è un’interlocuzione fissa, su sopralluoghi puntuali in diversi punti del reticolo minore".

Raddoppio linea ferroviaria

Sul raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo "siamo in costante contatto con Rfi. Sono stati segnalati alcuni elementi su cui c’è bisogno di mitigare ancora un po’ il progetto. In questo momento siamo in attesa da parte di Rfi del completamento dell’esecutivo, sono state approvate una serie di modifiche che erano state richieste dai territori e anche dal Comune", emerse anche dagli incontri organizzati con i cittadini. "Con l’approvazione dell’esecutivo avremo piena contezza di tutto. Nel frattempo l’interlocuzione va avanti, abbiamo istituito la consulta sul raddoppio che tiene insieme giunta, Consiglio, Rfi, tecnici del Comune e una decina di cittadini".

Notizie correlate