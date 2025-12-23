Bilancio di previsione, Insieme per Santa Croce: "Comune immobile, indebitato e senza una visione per il futuro"

Il gruppo consiliare “Insieme per Santa Croce” esprime un duro giudizio sul Bilancio di Previsione 2026-2028 della Giunta Giannoni, definendolo un documento privo di visione strategica e incoerente con le promesse elettorali.

"I punti critici evidenziati dall’opposizione sono la contrazione di nuovi debiti e le innumerevoli contraddizioni. Nonostante le critiche passate del centro-destra all'indebitamento del Comune, l’attuale Giunta prevede un nuovo mutuo da € 800.000 per il rifacimento di Piazza Panattoni a Staffoli, ipotecando il bilancio per i prossimi 20 anni.

A cui si affianca una ‘stangata’ sui Servizi perché a fronte di imposte (IMU e IRPEF) già al massimo consentito, l'Amministrazione ha già aumentato le tariffe della mensa (+10%) e dei trasporti scolastici (oltre il 70%), oltre ai rincari considerevoli per i centri estivi che hanno comportato e comporteranno una diminuzione drastica e progressiva delle iscrizioni, andando a gravare pesantemente sulle famiglie.

Si riscontra una totale assenza di Investimenti sul Sociali e Sicurezza. Il bilancio non prevede, infatti, interventi per le fasce deboli, né risorse per il potenziamento della sicurezza e delle telecamere, tema cardine della campagna elettorale della maggioranza.

Nessuna risorsa per migliorare ed incrementare il servizio rifiuti, nè per incentivare una campagna di sensibilizzazione dei cittadini all’esecuzione corretta della raccolta differenziata. Vengono esclusi dai grandi investimenti del triennio gli impianti sportivi, la cosiddetta ‘Via dell’Imbuto’ gli interventi strutturali sui capannoni del carnevale, che il Sindaco evidenzia in Consiglio Comunale non essere una priorità, il recupero dell’ex Cinema di Staffoli e la realizzazione di un centro di aggregazione per anziani.

Senza considerare che questa Amministrazione crede di poter far dipendere gli investimenti (per ora nemmeno enunciati) in gran parte dalla vendita del patrimonio pubblico (alienazioni), una scelta che lo stesso Revisore dei Conti indica come non sostenibile nel lungo periodo.

L’unico dato positivo che riscontriamo nel bilancio è un risparmio di circa € 100.000,00, merito dei progetti di efficientamento della pubblica illuminazione avviati dalla precedente amministrazione di centro-sinistra.

Appare, dunque, evidente che questo bilancio è un ‘abito rattoppato’ con i mutui, privo di risorse per finanziare le promesse elettorali sbandierate agli elettori dal centro-destra. Santa Croce merita una gestione più ordinata e giusta, che risponda ai bisogni reali dei cittadini e non solo a logiche di breve termine".

Gruppo Consiliare Insieme per Santa Croce

