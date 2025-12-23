Calendario eventi 2026 a Montespertoli: più coordinamento, più qualità, una visione chiara

Il Comune di Montespertoli avvia una nuova fase di programmazione degli eventi culturali e turistici del territorio, fondata su coordinamento, sostenibilità organizzativa e rafforzamento della qualità delle iniziative. Nella serata di ieri il Sindaco ha incontrato le associazioni del territorio per la presentazione del calendario eventi 2026, al termine di un percorso condiviso che ha visto, nelle settimane precedenti, la richiesta a tutte le realtà associative di compilare un form unico per la raccolta di tutte le proposte. Un passaggio fondamentale per avere una visione complessiva, ordinata e anticipata delle iniziative in programma.

Durante la riunione, il Sindaco ha illustrato una riorganizzazione complessiva del calendario, intervenendo su sovrapposizioni, criticità organizzative e dispersione di energie che negli ultimi anni avevano reso complessa la gestione di un numero eccessivo di eventi concentrati negli stessi periodi. L’obiettivo è chiaro: meno eventi, ma più forti, con più identità territoriale e più sostenibili, sia dal punto di vista economico che organizzativo. In questa prospettiva è stato annunciato che alcuni eventi strategici riceveranno maggiori risorse, aumentando così il loro valore culturale, turistico e identitario, mentre altri saranno ridimensionati o ripensati. Una scelta politica netta, che punta a rafforzare le iniziative capaci di generare reale attrattività e ricadute sul territorio.

Particolare attenzione è stata riservata ai due momenti più delicati dell’anno, estate e Natale, per i quali si supererà il modello della moltiplicazione degli appuntamenti, spesso difficili da sostenere, per concentrare energie, investimenti e comunicazione su eventi cardine che avranno il compito di attrarre più persone.

Tra questi, il Comune intende puntare con decisione chiara e nuova sulla Mostra del Chianti.

«Governare il calendario degli eventi – ha sottolineato il Sindaco Alessio Mugnaini – significa fare una scelta politica: mettere ordine, dare priorità, investire dove c’è valore e visione. Vogliamo eventi più solidi, più curati e più capaci di rappresentare Montespertoli, senza chiedere al territorio uno sforzo che non è più sostenibile».

Un percorso che rafforza il ruolo del Comune come regista e coordinatore, valorizzando il lavoro delle associazioni e costruendo, insieme, una programmazione più efficace, leggibile e coerente con l’identità e le ambizioni di Montespertoli.

Molti eventi saranno quindi ripensati a partire dal format estivo delle “Notti del Vino”, a Olea che tornerà nel centro del paese per finire al Natale che vedrà gli sforzi concentrati in soli due fine settimana con un maggiore investimento sul Capodanno in Piazza.

«Montespertoli deve imparare a riconoscere e valorizzare i propri punti di forza, investendo con continuità su ciò che ci rende unici. Solo così possiamo costruire un’identità chiara e distintiva, capace di posizionare il nostro Comune in modo riconoscibile e competitivo nel panorama della Regione Toscana». conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

