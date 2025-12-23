Capodanno in Piazza, cambia la viabilità a Empoli

Un nuovo Capodanno in piazza! Tutto pronto per una grande festa da vivere insieme in piazza della Vittoria e nelle vie del centro storico di Empoli. Pertanto per consentire lo svolgimento della manifestazione entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei di viabilità. Di seguito l’ordinanza 559 del 22 dicembre 2025 nel dettaglio.

FOCUS - Dalle 21 del giorno 31 dicembre 2025 fino alle 2 del primo gennaio 2026 e comunque fino a completo spazzamento meccanico delle strade, nella Zona a Transito Limitato, intera area, saranno disposti il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. In via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; in via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli.

Le disposizioni proseguono in via Tinto Da Battifolle, all’intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra - per via Socco Ferrante e nel tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati.

In piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; in via Roma, nel tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione.

In via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL; lato destro all’intersezione con via Jacopo Carrucci divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra.

L’ordinanza dispone altresì che in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale siano adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Tinto Da Battifolle, tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito con direzione obbligatoria a destra - per via Salvagnoli per chi proviene da via Pievano Rolando e per via Pievano Rolando per chi proviene da piazza Gramsci.

Infine, in via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia direzione piazza della Vittoria, divieto di transito per tutti i veicoli (con chiusura corsia uscita rotatoria).

Le disposizioni non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

