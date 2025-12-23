Castelfiorentino, torna il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro del Popolo

I brani più famosi della migliore tradizione viennese, ma anche la stupenda suite dell’Arlésienne di Bizet e l'incantevole “Valzer dei Fiori” di Cajkovskij. È un repertorio sicuramente d’eccezione quello che eseguirà la Filarmonica “G. Verdi” di Castelfiorentino nel tradizionale Concerto di Capodanno, in programma al Teatro del Popolo giovedì 1 gennaio (ore 17.00; posto unico 6 euro).

Oltre ai brani musicali “firmati” Strauss, il concerto infatti includerà le partiture legate all’appassionata storia d’amore di un giovane per una fanciulla di Arle (di qui il titolo “L’Arlésienne”) narrata da Alphonse Daudet, attraverso la musica che Georges Bizet compose attraverso due suite orchestrali di successo. Non mancherà, inoltre uno dei brani più celebri de “Lo Schiaccianoci” di Cajkovskij come il “Valzer dei Fiori”, che ha ispirato anche diversi film di fantasia.

Il Concerto di Capodanno, diretto dal maestro Stefano Mangini, vedrà sul palco ben quaranta musicisti della Filarmonica. Ad essi si uniranno poi gli studenti della classe 3A della Bacci Ridolfi e della comunale scuola di musica che partecipano ai progetti rivolti ai più giovani, svolti sotto patrocinio dell'Amministrazione comunale.

“Questi giovani – osserva il Presidente della Filarmonica “G. Verdi”, Alessio Pontiggia – sono al loro debutto, e affronteranno un repertorio di brani originali per banda, che hanno preparato con impegno e dedizione. Infine non mancherà una sorpresa, un coinvolgente brano di notevole impatto e difficoltà, che starà ad esprimere la gioia e l'ottimismo con cui affronteremo il nuovo anno, insieme al nostro stupendo pubblico”.

“Il Concerto di Capodanno – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – è ormai diventato un appuntamento ricorrente nella vita della nostra comunità, che rinnova la tradizione di salutare l’inizio del nuovo anno nella splendida cornice del Teatro del Popolo insieme alla Filarmonica “G. Verdi”. Accolgo inoltre con gioia la novità della partecipazione degli studenti della Bacci-Ridolfi, che certifica anche l’impegno sul versante formativo e didattico della Scuola di Musica, attraverso progetti finalizzati alla diffusione della cultura musicale tra le nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino