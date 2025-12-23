Consiglio comunale, a Simone Campinoti subentra Claudia Ghezzi. I voti dell'ultima seduta

Nel Consiglio comunale del 22 dicembre 2025 si è provveduto alla surroga dopo le dimissioni del consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia - Empoli del Fare, Simone Campinoti. Al suo posto è subentrata Claudia Ghezzi per la lista Empoli del Fare, legata alla coalizione dell'ex candidato sindaco. Con il subentro di Ghezzi, si modificano anche le composizioni delle Commissioni comunali dato che la consigliera è membro effettivo di tutte e 4 le Commissioni.

Di seguito la composizione delle nuove Commissioni.

Commissione I - Presidente Francesca Peccianti

Membri: Athos Bagnoli, Marco Del Turco, Raffaele Donati, Claudia Ghezzi, Roberto Iallorenzi, Jacopo Maccari, Leonardo Masi, Iacopo Periti, Andrea Poggianti, Giulia Terreni.

Commissione II - Presidente Roberto Iallorenzi

Membri: Gianni Bagnoli, Gabriele Chiavacci, Marco Del Turco, Marco Dicuio, Danilo Di Stefano, Claudia Ghezzi, Sara Fluvi, Jacopo Maccari, Leonardo Masi, Marianna Romano.

Commissione III - Presidente Jacopo Maccari

Membri: Athos Bagnoli, Cosimo Carriero, Gabriele Chiavacci, Sabrina Ciolli, Raffaele Donati, Claudia Ghezzi, Daniele Giannoni, Iacopo Periti, Sofia Sostegni, Giulia Terreni.

Commissione IV - Presidente Sara Fluvi.

Membri: Gianni Bagnoli, Sabrina Ciolli, Marco Dicuio, Danilo Di Stefano, Raffaele Donati, Claudia Ghezzi, Jacopo Maccari, Cristina Marconi, Andrea Poggianti, Sofia Sostegni.

ESITI DELLE VOTAZIONI

I lavori consiliari sono cominciati con l’osservazione di un minuto di silenzio come atto di responsabilità e sensibilizzazione in memoria delle persone scomparse in occasione della “Giornata dedicata alle persone scomparse”, che ricorre il 13 dicembre, istituita nel 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse.

Dopo l’illustrazione delle interrogazioni si è proseguito alla parte dedicata alle delibere.

12.Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. La delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 8 voti contrari (Fratelli d’Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare, Movimento 5 Stelle), nessun voto di astensione.

13.Tariffa corrispettiva (Taric) – Approvazione modifiche al regolamento dal 01/01/2026. La delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 8 i voti contrari (Fratelli d’Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare, Movimento 5 Stelle), nessun voto di astensione.

14.Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esame ed approvazione. La delibera è stata approvata con 14 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 8 i voti contrari (Fratelli d’Italia, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Centrodestra per Empoli, Empoli del Fare, Movimento 5 Stelle), nessun voto di astensione.

15.Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 – Approvazione. La delibera è stata approvata con 12 voti favorevoli (maggioranza semplice), 4 voti contrari (Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Empoli del Fare) e 2 voti di astensione (Fratelli d’Italia)

16.Piano Urbanistico Attuativo scheda norma 12.13 del Regolamento Urbanistico vigente, come variato con deliberazione del consiglio comunale n. 93 del 18.12.2023. Approvazione definitiva.

La delibera è stata approvata con 12 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 3 voti contrari (Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle) e 3 astenuti (Fratelli d’Italia, Empoli del Fare).

17.Regolamento per l’assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese e gli altri enti religiosi, i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie. Approvazione. La delibera è stata approvata con 12 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 3 voti contrari (Buongiorno Empoli-Siamo Empoli), 3 gli astenuti (Fratelli d’Italia e Empoli del Fare).

18.Acquisizione al patrimonio comunale di alcuni terreni in località Tinaia- Approvazione. La delibera è stata approvata con 13 voti favorevoli (Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli), 2 i voti contrari (Buongiorno Empoli-Siamo Empoli) e 4 voti di astensione (Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Empoli del Fare).

I lavori consiliari sono continuati con l’esposizione del punto 20 dell’Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli – Siamo Empoli su tutela delle condizioni di lavoro del personale in appalto presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli che è stato votato all’unanimità

Gli altri ‘punti’ sono stati rinviati alla prossima seduta consiliare con lo scambio finale di auguri di buone feste.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate