Dal centro alle frazioni: il Natale in tutta la città a Empoli

Dal centro alle frazioni: il Natale sta arrivando in tutta la città di Empoli. Dal 6 dicembre sono iniziate le installazioni di vari alberi natalizi, grandi e piccoli, in vari luoghi delle frazioni. Gli alberi natalizi sono stati collocati nelle frazioni di Santa Maria, Avane, Ponzano, Villanuova, Fontanella, Brusciana, Pontorme, Casenuove, Corniola, Pagnana, Monterappoli, Marcignana, Tinaia, Pozzale, Cortenuova, Ponte a Elsa, Cascine e Sant’Andrea.

Abbellire le frazioni rientra nell’ambito della manifestazione “Empoli Città del Natale 2025” che è ormai entrata nel vivo e che sta richiamando moltissimi visitatori ‘fuori porta’. Ma significa anche non lasciare indietro nessuno: per questo che sia un Natale in tutta la città.

“Un grande augurio a tutti voi che sia Natale di serenità da vivere con le persone più care e che sia un momento di stacco, di sollievo per tutte le nostre famiglie, che sia un momento di grande riflessione e speranza per tutte e tutti, di preghiera per tutte le religioni e soprattutto sia un Natale per la Pace”, le parole di augurio del sindaco che ha rivolto con emozione anche a tutto il personale dipendente del Comune nel consueto scambio di auguri che si è svolto questa mattina (martedì 23 dicembre 2025) nella sala consiliare, al primo piano del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41.

E Natale è donare. Ogni anno l’amministrazione comunale in questo periodo porta alcuni regali nelle strutture delle persone più fragili. Il ‘giro d’auguri’ ha visto il sindaco Mantellassi andare nella Rsa Chiarugi, a Casa Pontorme e Casa Arrighi; il vice sindaco Nedo Mennuti con l’assessora Maria Grazia Pasqualetti, invece, sono andati a portare dei piccoli pensieri alle ospiti e ospiti del Centro diurno San Rocco, del Centro di Cerbaiola, a Villa Fucini, alle Chiassatelle, alla Rems e a Casa Gazzarri; al Centro diurno La Ginestra sono andati gli assessori Matteo Bensi e Laura Mannucci; all’Hospice San Martino il sindaco e l’assessora Laura Mannucci, mentre l’assessore Adolfo Bellucci con l’assessora Pasqualetti si sono recati a Villa Serena e infine, il ‘giro d’auguri e doni’ è stato concluso dall’assessore Simone Falorni alla Rsa Castello.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

